https://ria.ru/20241127/mask-1986106084.html

Илон Маск признал, что произведения Достоевского лучше книг по психологии

Илон Маск признал, что произведения Достоевского лучше книг по психологии - РИА Новости, 27.11.2024

Илон Маск признал, что произведения Достоевского лучше книг по психологии

Американский предприниматель Илон Маск признал, что произведения классика русской литературы Фёдора Достоевского лучше, чем книги по психологии. РИА Новости, 27.11.2024

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культура

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федор достоевский

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск признал, что произведения классика русской литературы Фёдора Достоевского лучше, чем книги по психологии. "Правда", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на публикацию пользователя, который написал, что ряд книг по психологии "и близко не стоят" к приложенному им отрывку из произведения Достоевского "Братья Карамазовы".

https://ria.ru/20240507/mask-1944393079.html

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илон маск, федор достоевский, в мире, сша, россия