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Маск неожиданно высказался о Байдене из-за Украины

Маск неожиданно высказался о Байдене из-за Украины - РИА Новости, 27.11.2024

Маск неожиданно высказался о Байдене из-за Украины

Президент США Джо Байден, запросивший у конгресса дополнительные деньги для Украины, хочет финансировать вечную войну, написал предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:07

2024-11-27T09:07

2024-11-27T11:38

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден, запросивший у конгресса дополнительные деньги для Украины, хочет финансировать вечную войну, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х."Финансирование вечной войны", — говорится в публикации.Так Маск прокомментировал сообщение, в котором один из пользователей Х обвинил Байдена в воровстве денег американских налогоплательщиков, чтобы "ускорить начало третьей мировой".По данным издания Politico президент США, который проводит последние недели в Белом доме перед тем, как передать власть Дональду Трампу, тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и на помощь Украине. Законодатели могут рассмотреть это обращение в декабре.

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в мире, украина, сша, россия, илон маск, джо байден, сергей лавров, нато, politico, министерство обороны сша