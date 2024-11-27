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Маск неожиданно высказался о Байдене из-за Украины - РИА Новости, 27.11.2024
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09:07 27.11.2024 (обновлено: 11:38 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/mask-1985925733.html
Маск неожиданно высказался о Байдене из-за Украины
Маск неожиданно высказался о Байдене из-за Украины - РИА Новости, 27.11.2024
Маск неожиданно высказался о Байдене из-за Украины
Президент США Джо Байден, запросивший у конгресса дополнительные деньги для Украины, хочет финансировать вечную войну, написал предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:07
2024-11-27T11:38
в мире
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден, запросивший у конгресса дополнительные деньги для Украины, хочет финансировать вечную войну, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.&quot;Финансирование вечной войны&quot;, — говорится в публикации.Так Маск прокомментировал сообщение, в котором один из пользователей Х обвинил Байдена в воровстве денег американских налогоплательщиков, чтобы "ускорить начало третьей мировой".По данным издания Politico президент США, который проводит последние недели в Белом доме перед тем, как передать власть Дональду Трампу, тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и на помощь Украине. Законодатели могут рассмотреть это обращение в декабре.
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в мире, украина, сша, россия, илон маск, джо байден, сергей лавров, нато, politico, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Илон Маск, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Politico, Министерство обороны США
Маск неожиданно высказался о Байдене из-за Украины

Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден, запросивший у конгресса дополнительные деньги для Украины, хочет финансировать вечную войну, написал предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
«

"Финансирование вечной войны", — говорится в публикации.

Так Маск прокомментировал сообщение, в котором один из пользователей Х обвинил Байдена в воровстве денег американских налогоплательщиков, чтобы "ускорить начало третьей мировой".
По данным издания Politico президент США, который проводит последние недели в Белом доме перед тем, как передать власть Дональду Трампу, тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и на помощь Украине. Законодатели могут рассмотреть это обращение в декабре.
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В миреУкраинаСШАРоссияИлон МаскДжо БайденСергей ЛавровНАТОPoliticoМинистерство обороны США
 
 
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