https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html

Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине

Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2024

Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х назвал ненормальным запрос администрации США во главе с президентом Джо Байденом о помощи Украине в миллиарды РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:02

2024-11-27T07:02

2024-11-27T07:02

в мире

украина

сша

джо байден

илон маск

министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х назвал ненормальным запрос администрации США во главе с президентом Джо Байденом о помощи Украине в миллиарды долларов. "Это не нормально", - написал Маск, отреагировав на публикацию о запросе администрации Байдена. Ранее издание Politico сообщало, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре.

https://ria.ru/20241127/mask-1985905934.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, джо байден, илон маск, министерство обороны сша