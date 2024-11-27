https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х назвал ненормальным запрос администрации США во главе с президентом Джо Байденом о помощи Украине в миллиарды РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:02
2024-11-27T07:02
2024-11-27T07:02
в мире
украина
сша
джо байден
илон маск
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х назвал ненормальным запрос администрации США во главе с президентом Джо Байденом о помощи Украине в миллиарды долларов. "Это не нормально", - написал Маск, отреагировав на публикацию о запросе администрации Байдена. Ранее издание Politico сообщало, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре.
https://ria.ru/20241127/mask-1985905934.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, илон маск, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Джо Байден, Илон Маск, Министерство обороны США
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине в миллиарды долларов