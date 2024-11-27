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Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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07:02 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 27.11.2024
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х назвал ненормальным запрос администрации США во главе с президентом Джо Байденом о помощи Украине в миллиарды РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:02
2024-11-27T07:02
в мире
украина
сша
джо байден
илон маск
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х назвал ненормальным запрос администрации США во главе с президентом Джо Байденом о помощи Украине в миллиарды долларов. "Это не нормально", - написал Маск, отреагировав на публикацию о запросе администрации Байдена. Ранее издание Politico сообщало, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре.
https://ria.ru/20241127/mask-1985905934.html
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в мире, украина, сша, джо байден, илон маск, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Джо Байден, Илон Маск, Министерство обороны США
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине

Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине в миллиарды долларов

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х назвал ненормальным запрос администрации США во главе с президентом Джо Байденом о помощи Украине в миллиарды долларов.
"Это не нормально", - написал Маск, отреагировав на публикацию о запросе администрации Байдена.
Ранее издание Politico сообщало, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Маск одним словом высказался о действиях США на Украине
02:55
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденИлон МаскМинистерство обороны США
 
 
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