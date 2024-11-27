https://ria.ru/20241127/mask-1985905934.html

"Будут уничтожены". Маск сделал заявление о войнах будущего

"Будут уничтожены". Маск сделал заявление о войнах будущего - РИА Новости, 27.11.2024

"Будут уничтожены". Маск сделал заявление о войнах будущего

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla, SpaceX и других Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация не сможет выжить в войнах... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:55

2024-11-27T02:55

2024-11-27T07:01

в мире

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илон маск

беспилотники

будущее

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер, основатель компаний Tesla, SpaceX и других Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация не сможет выжить в войнах будущего."Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро", — написал он.При этом в июле Маск заявлял, что использование беспилотников в войнах между крупными государствами в будущем снизит число погибших. А в мае высказывался о том, что в войнах будущего должны участвовать только беспилотники. Он также прокомментировал в соцсети Х свое более ранее высказывание о том, что победителями в войнах будущего будут становиться страны с наилучшими беспилотниками.Ранее миллиардер критически высказался об американском истребителе пятого поколения F-35 Lightning. По его мнению, самолет провалился еще на этапе предъявления требований, поскольку разные люди требовали от него слишком большого количества вещей. Таким образом из F-35 сделали пусть и универсальную, но ничем не выдающуюся боевую машину, добавил Маск.

https://ria.ru/20240523/mask-1947906608.html

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в мире, сша, илон маск, беспилотники, будущее