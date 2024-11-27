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Решение по делу против Ле Пен объявят в марте 2025 года

Решение по делу против Ле Пен объявят в марте 2025 года - РИА Новости, 27.11.2024

Решение по делу против Ле Пен объявят в марте 2025 года

Решение по делу против Марин Ле Пен и 24 членов ее партии, обвиняемых в нецелевом использовании средств Европарламента, будет объявлено в марте 2025 года,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:58

2024-11-27T19:58

2024-11-27T19:58

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марин ле пен

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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Решение по делу против Марин Ле Пен и 24 членов ее партии, обвиняемых в нецелевом использовании средств Европарламента, будет объявлено в марте 2025 года, сообщила судья Бенедикт де Пертюи. "В течение двух месяцев мы обсуждали это дело. Решение по нему будет вынесено 31 марта 2025 года", - сообщила судья в последний день слушаний. В ходе заключительного слова адвокат Ле Пен Родольф Босселю попросил суд оправдать свою подзащитную или хотя бы не назначать немедленного исполнения приговора, что позволило бы ей баллотироваться в президенты в 2027 году. Ле Пен ранее заявила, что те, кто требуют приговора, требуют ее "политической смерти". Политиков обвиняют в том, что они использовали средства ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен являлась евродепутатом в 2004-2017 годах и занимала должность президента партии в 2011-2021 годах, ее обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается более чем в 4,5 миллиона евро. Прокуратура потребовала наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле с немедленным применением приговора. В отношении Ле Пен эта мера запрошена на пять лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году. Прокуратура также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, два из которых не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию "Национальное объединение" как юридическое лицо – штраф в размере 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20241120/frantsiya-1984842664.html

https://ria.ru/20241119/frantsiya-1984486314.html

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в мире, марин ле пен, европарламент, франция