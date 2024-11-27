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Эксперт прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 27.11.2024
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11:25 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/livan-1985954884.html
Эксперт прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем
Эксперт прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 27.11.2024
Эксперт прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем
Перемирие между Ливаном и Израилем не приближает разрешение конфликта, так как Израиль указывает на возможность возобновить боевые действия, если движение... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:25
2024-11-27T11:25
в мире
ливан
израиль
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Перемирие между Ливаном и Израилем не приближает разрешение конфликта, так как Израиль указывает на возможность возобновить боевые действия, если движение "Хезболлах" нарушит режим прекращения огня, или если между внутренними силами Ливана не будут достигнуты договоренности, считает старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "Это получается внешняя договорённость, а внутри процессы идут достаточно удивительные, потому что, смотрите, там вроде о 60 днях идёт речь. И это 60-дневное прекращение огня не кажется мне сильно перспективным, потому что израильтяне несколько раз повторили о том, что если "Хезболлах" что-то там нарушит, то они опять начнут воевать, а вчера в течение дня было видно, что стороны решили напоследок выбросить друг на друга всё, что у них оставалось в загашнике, поэтому были такие серьёзные обстрелы. Всё это не вселяет особого оптимизма", - рассказал он РИА Новости. Собеседник агентства считает, что на всё это накладываются настроения внутри Ливана, отметив, что в последние два дня были выступления семейства Жмайель, лидеров партии "Катаиб" (входит в прозападный блок "Коалиция 14 марта"), которые выступили с серьезными заявлениями о том, что вообще не надо подписывать перемирие, потому что это даёт возможность "Хезболлах" перегруппироваться, перевооружиться и начать всё заново. "Я думаю, что это не предпосылка к какому-то завершению, а наоборот - это только начало. Сейчас начнутся процессы внутриливанские, в которых Израиль не останется безучастным. Если в Ливане начнётся гражданская война, если армия Ливана совершит попытку обезоружить "Хезболлах" окончательно, то Израиль безучастным не будет. Поэтому у меня нет большой веры в то, что это перемирие будет долгосрочным", - заключил эксперт. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20241127/bajden-1985910562.html
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в мире, ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эксперт прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем

Востоковед Зелтынь заявил, что соглашение Ливана и Израиля не приближает мир

© AP Photo / Mohammed ZaatariЛюди радуются вступлению в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном в Сидоне
Люди радуются вступлению в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном в Сидоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Люди радуются вступлению в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном в Сидоне
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Перемирие между Ливаном и Израилем не приближает разрешение конфликта, так как Израиль указывает на возможность возобновить боевые действия, если движение "Хезболлах" нарушит режим прекращения огня, или если между внутренними силами Ливана не будут достигнуты договоренности, считает старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
"Это получается внешняя договорённость, а внутри процессы идут достаточно удивительные, потому что, смотрите, там вроде о 60 днях идёт речь. И это 60-дневное прекращение огня не кажется мне сильно перспективным, потому что израильтяне несколько раз повторили о том, что если "Хезболлах" что-то там нарушит, то они опять начнут воевать, а вчера в течение дня было видно, что стороны решили напоследок выбросить друг на друга всё, что у них оставалось в загашнике, поэтому были такие серьёзные обстрелы. Всё это не вселяет особого оптимизма", - рассказал он РИА Новости.
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Собеседник агентства считает, что на всё это накладываются настроения внутри Ливана, отметив, что в последние два дня были выступления семейства Жмайель, лидеров партии "Катаиб" (входит в прозападный блок "Коалиция 14 марта"), которые выступили с серьезными заявлениями о том, что вообще не надо подписывать перемирие, потому что это даёт возможность "Хезболлах" перегруппироваться, перевооружиться и начать всё заново.
"Я думаю, что это не предпосылка к какому-то завершению, а наоборот - это только начало. Сейчас начнутся процессы внутриливанские, в которых Израиль не останется безучастным. Если в Ливане начнётся гражданская война, если армия Ливана совершит попытку обезоружить "Хезболлах" окончательно, то Израиль безучастным не будет. Поэтому у меня нет большой веры в то, что это перемирие будет долгосрочным", - заключил эксперт.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
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