https://ria.ru/20241127/livan-1985909309.html
"Хезболла" атаковала военные объекты в Тель-Авиве
"Хезболла" атаковала военные объекты в Тель-Авиве - РИА Новости, 27.11.2024
"Хезболла" атаковала военные объекты в Тель-Авиве
Бойцы движения "Хезболлах" атаковали несколько военных объектов в Тель-Авиве группами беспилотников в ответ на массированные удары израильских ВВС по Бейруту,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:21
2024-11-27T03:21
2024-11-27T03:21
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БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" атаковали несколько военных объектов в Тель-Авиве группами беспилотников в ответ на массированные удары израильских ВВС по Бейруту, сообщается в заявлении пресс-службы движения. Ранее израильская авиация нанесла несколько серий ударов по центру и южному пригороду Бейрута. Атаки на районы ливанской столицы начались во вторник утром и продолжались с некоторыми интервалами до поздней ночи. "В ответ на удары Бейрута и преступления враждебного Израиля против гражданского населения … бойцы исламского сопротивления атаковали группами беспилотников ряд чувствительных военных объектов в Тель-Авиве и его пригороде", - говорится в заявлении. Согласно отчету пресс-службы, все цели поражены. Также во вторник вечером ливанское сопротивление нанесло удар по базе Нафах на оккупированных Голанских высотах и базе Шарага в городе Акко на севере Израиля. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против". Оно вступает в силу утром в среду.
https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977907297.html
https://ria.ru/20241127/peremirie-1985898668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Бейрут, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" атаковала военные объекты в Тель-Авиве
"Хезболла" заявила об атаке на Тель-Авив ответ на удары Израиля по Бейруту
БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" атаковали несколько военных объектов в Тель-Авиве группами беспилотников в ответ на массированные удары израильских ВВС по Бейруту, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
Ранее израильская авиация нанесла несколько серий ударов по центру и южному пригороду Бейрута. Атаки на районы ливанской столицы начались во вторник утром и продолжались с некоторыми интервалами до поздней ночи.
"В ответ на удары Бейрута и преступления враждебного Израиля против гражданского населения … бойцы исламского сопротивления атаковали группами беспилотников ряд чувствительных военных объектов в Тель-Авиве и его пригороде", - говорится в заявлении.
Согласно отчету пресс-службы, все цели поражены.
Также во вторник вечером ливанское сопротивление нанесло удар по базе Нафах на оккупированных Голанских высотах и базе Шарага в городе Акко на севере Израиля.
Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против". Оно вступает в силу утром в среду.