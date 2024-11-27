https://ria.ru/20241127/livan-1985909309.html

"Хезболла" атаковала военные объекты в Тель-Авиве

"Хезболла" атаковала военные объекты в Тель-Авиве - РИА Новости, 27.11.2024

"Хезболла" атаковала военные объекты в Тель-Авиве

Бойцы движения "Хезболлах" атаковали несколько военных объектов в Тель-Авиве группами беспилотников в ответ на массированные удары израильских ВВС по Бейруту,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:21

2024-11-27T03:21

2024-11-27T03:21

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израиль

тель-авив

бейрут

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" атаковали несколько военных объектов в Тель-Авиве группами беспилотников в ответ на массированные удары израильских ВВС по Бейруту, сообщается в заявлении пресс-службы движения. Ранее израильская авиация нанесла несколько серий ударов по центру и южному пригороду Бейрута. Атаки на районы ливанской столицы начались во вторник утром и продолжались с некоторыми интервалами до поздней ночи. "В ответ на удары Бейрута и преступления враждебного Израиля против гражданского населения … бойцы исламского сопротивления атаковали группами беспилотников ряд чувствительных военных объектов в Тель-Авиве и его пригороде", - говорится в заявлении. Согласно отчету пресс-службы, все цели поражены. Также во вторник вечером ливанское сопротивление нанесло удар по базе Нафах на оккупированных Голанских высотах и базе Шарага в городе Акко на севере Израиля. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против". Оно вступает в силу утром в среду.

https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977907297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тель-авив, бейрут, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024