https://ria.ru/20241127/livan-1985905115.html
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек - РИА Новости, 27.11.2024
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек
Число жертв с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 3 823, ранения получили 15 859 граждан, сообщается в отчете центра экстренных... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:56
2024-11-27T01:56
2024-11-27T02:01
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БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 3 823, ранения получили 15 859 граждан, сообщается в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "С начала израильской агрессии против Ливана число жертв возросло до 3 823, ранены 15 859 мирных жителя", - написано в отчете. Согласно заявлению, в понедельник от израильских бомбардировок погибли 55 человек и 160 получили ранения. Во вторник перед началом вступления в силу соглашения о прекращении огня израильская авиация подвергла массированным обстрелам центр Бейрута и его южный пригород, а также города Сайда и Тир на юге и ряд поселений на востоке Ливана.
https://ria.ru/20241127/peremirie-1985898668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек
Минздрав Ливана: с начала израильских ударов по стране погибли 3823 человека