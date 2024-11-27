https://ria.ru/20241127/livan-1985905115.html

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек - РИА Новости, 27.11.2024

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек

Число жертв с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 3 823, ранения получили 15 859 граждан, сообщается в отчете центра экстренных... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:56

2024-11-27T01:56

2024-11-27T02:01

в мире

ливан

бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984432046_0:380:655:748_1920x0_80_0_0_2f8ef14f354179a451a8cb64329e28ce.jpg

БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 3 823, ранения получили 15 859 граждан, сообщается в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "С начала израильской агрессии против Ливана число жертв возросло до 3 823, ранены 15 859 мирных жителя", - написано в отчете. Согласно заявлению, в понедельник от израильских бомбардировок погибли 55 человек и 160 получили ранения. Во вторник перед началом вступления в силу соглашения о прекращении огня израильская авиация подвергла массированным обстрелам центр Бейрута и его южный пригород, а также города Сайда и Тир на юге и ряд поселений на востоке Ливана.

https://ria.ru/20241127/peremirie-1985898668.html

https://ria.ru/20241124/livan-1985463306.html

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024