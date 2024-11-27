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Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек - РИА Новости, 27.11.2024
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01:56 27.11.2024 (обновлено: 02:01 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/livan-1985905115.html
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек - РИА Новости, 27.11.2024
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек
Число жертв с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 3 823, ранения получили 15 859 граждан, сообщается в отчете центра экстренных... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:56
2024-11-27T02:01
в мире
ливан
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 3 823, ранения получили 15 859 граждан, сообщается в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "С начала израильской агрессии против Ливана число жертв возросло до 3 823, ранены 15 859 мирных жителя", - написано в отчете. Согласно заявлению, в понедельник от израильских бомбардировок погибли 55 человек и 160 получили ранения. Во вторник перед началом вступления в силу соглашения о прекращении огня израильская авиация подвергла массированным обстрелам центр Бейрута и его южный пригород, а также города Сайда и Тир на юге и ряд поселений на востоке Ливана.
https://ria.ru/20241127/peremirie-1985898668.html
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в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 3823 человек

Минздрав Ливана: с начала израильских ударов по стране погибли 3823 человека

© Кадр видео из соцсетейИзраильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Израильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв с начала израильских ударов по Ливану в октябре 2023 года возросло до 3 823, ранения получили 15 859 граждан, сообщается в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"С начала израильской агрессии против Ливана число жертв возросло до 3 823, ранены 15 859 мирных жителя", - написано в отчете.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Байден заявил о перемирии между Израилем и Ливаном по предложению США
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Согласно заявлению, в понедельник от израильских бомбардировок погибли 55 человек и 160 получили ранения.
Во вторник перед началом вступления в силу соглашения о прекращении огня израильская авиация подвергла массированным обстрелам центр Бейрута и его южный пригород, а также города Сайда и Тир на юге и ряд поселений на востоке Ливана.
Разрушения в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Минздрав Ливана сообщил о жертвах израильского удара по центру Бейрута
24 ноября, 19:00
 
В миреЛиванБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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