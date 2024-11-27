Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке
Липецкий колледж начал подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли приступили к подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первый курс обучения вместе с липчанами прошли представители Воронежа и Краснодара, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что слушателями первого курса стало более 30 человек. Организаторы обучения разделили процесс на два этапа. С теорией будущих операторов БПЛА онлайн ознакомили специалисты Национального исследовательского Томского государственного университета. Практическое обучение было организовано на базе липецкого колледжа. Там слушатели учились моделировать полеты, составлять технологические карты и алгоритмы безопасной посадки в городской среде.
"Благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму преподавателей липецкого колледжа участники получили ценные навыки, которые позволят им стать квалифицированными специалистами в сфере беспилотной авиации", – отметил Артамонов.
Профподготовка проведена по программе федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".