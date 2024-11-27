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Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке - РИА Новости, 27.11.2024
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Липецкая область
 
17:39 27.11.2024 (обновлено: 17:53 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/lipetsk-1986053261.html
Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке
Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке - РИА Новости, 27.11.2024
Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке
В Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли приступили к подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первый... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:39
2024-11-27T17:53
технологии
воронеж
краснодар
игорь артамонов
томский государственный университет
беспилотные авиационные системы (бас)
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли приступили к подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первый курс обучения вместе с липчанами прошли представители Воронежа и Краснодара, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что слушателями первого курса стало более 30 человек. Организаторы обучения разделили процесс на два этапа. С теорией будущих операторов БПЛА онлайн ознакомили специалисты Национального исследовательского Томского государственного университета. Практическое обучение было организовано на базе липецкого колледжа. Там слушатели учились моделировать полеты, составлять технологические карты и алгоритмы безопасной посадки в городской среде. "Благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму преподавателей липецкого колледжа участники получили ценные навыки, которые позволят им стать квалифицированными специалистами в сфере беспилотной авиации", – отметил Артамонов. Профподготовка проведена по программе федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
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технологии, воронеж, краснодар, игорь артамонов, томский государственный университет, беспилотные авиационные системы (бас)
Технологии, Воронеж, Краснодар, Игорь Артамонов, Томский государственный университет, Беспилотные авиационные системы (БАС), Липецкая область
Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке

Липецкий колледж начал подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли приступили к подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первый курс обучения вместе с липчанами прошли представители Воронежа и Краснодара, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что слушателями первого курса стало более 30 человек. Организаторы обучения разделили процесс на два этапа. С теорией будущих операторов БПЛА онлайн ознакомили специалисты Национального исследовательского Томского государственного университета. Практическое обучение было организовано на базе липецкого колледжа. Там слушатели учились моделировать полеты, составлять технологические карты и алгоритмы безопасной посадки в городской среде.
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"Благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму преподавателей липецкого колледжа участники получили ценные навыки, которые позволят им стать квалифицированными специалистами в сфере беспилотной авиации", – отметил Артамонов.
Профподготовка проведена по программе федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
 
Липецкая областьТехнологииВоронежКраснодарИгорь АртамоновТомский государственный университетБеспилотные авиационные системы (БАС)
 
 
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