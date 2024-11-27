https://ria.ru/20241127/lipetsk-1986053261.html

Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке

Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке - РИА Новости, 27.11.2024

Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке

В Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли приступили к подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первый... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:39

2024-11-27T17:39

2024-11-27T17:53

технологии

воронеж

краснодар

игорь артамонов

томский государственный университет

беспилотные авиационные системы (бас)

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. В Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли приступили к подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первый курс обучения вместе с липчанами прошли представители Воронежа и Краснодара, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что слушателями первого курса стало более 30 человек. Организаторы обучения разделили процесс на два этапа. С теорией будущих операторов БПЛА онлайн ознакомили специалисты Национального исследовательского Томского государственного университета. Практическое обучение было организовано на базе липецкого колледжа. Там слушатели учились моделировать полеты, составлять технологические карты и алгоритмы безопасной посадки в городской среде. "Благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму преподавателей липецкого колледжа участники получили ценные навыки, которые позволят им стать квалифицированными специалистами в сфере беспилотной авиации", – отметил Артамонов. Профподготовка проведена по программе федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

https://ria.ru/20241126/podgotovka-1985267236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, воронеж, краснодар, игорь артамонов, томский государственный университет, беспилотные авиационные системы (бас)