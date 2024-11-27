https://ria.ru/20241127/lepen-1985899362.html

В Париже завершится решающий для политической карьеры Марин Ле Пен суд

В Париже завершится решающий для политической карьеры Марин Ле Пен суд - РИА Новости, 27.11.2024

В Париже завершится решающий для политической карьеры Марин Ле Пен суд

В среду в Париже пройдет последнее заседание суда по делу Марин Ле Пен и других членов ее партии по обвинениям в нецелевом использовании средств Европарламента... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:55

2024-11-27T00:55

2024-11-27T00:55

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ПАРИЖ, 27 ноя – РИА Новости. В среду в Париже пройдет последнее заседание суда по делу Марин Ле Пен и других членов ее партии по обвинениям в нецелевом использовании средств Европарламента – приговор по нему может стоить ей политической карьеры. Слушания по этому делу в коррекционном трибунале Парижа начались 30 сентября и проходили трижды в неделю. Ле Пен присутствовала на всех заседаниях. C 18 ноября и до конца процесса слово предоставлено ее защите. Ле Пен судят вместе с 24 членами ее партии. Политиков обвиняют в том, что они использовали средства ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Марин Ле Пен, являвшуюся евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в более чем 4,5 миллиона евро. С самого начала процесса в партии Ле Пен указывали на его политизированность. Согласно адвокатам, депутаты Европарламента вольны определять миссии своих помощников на основе правил ЕП. Согласно защите, помощники парламента подотчетны только своему работодателю, а именно депутату, а не всему учреждению. "Контроль над действиями помощников парламента приравнивается к контролю над действиями депутата… Когда политика входит в зал суда, правосудие тут же выходит", - заявили на слушаниях адвокаты. Прокурор 13 ноября огласил требуемые меры пресечения для Ле Пен: лишение свободы сроком на 5 лет, из них 2 реального срока с возможностью смягчения приговора (например, отбывание его с электронным браслетом), штраф на сумму 300 тысяч евро и самое страшное для будущего кандидата в президенты – невозможность быть избранной в органы власти сроком на 5 лет. Ле Пен, уже трижды участвовавшая в президентской гонке, намерена баллотироваться в президенты весной 2027 года, когда истекает второй мандат президента Эммануэля Макрона, которому она с небольшим отрывом в голосах дважды проиграла в 2017 и 2022 годах. Опросы прочат Ле Пен вероятную победу. Эксперты отмечают небывалый рост популярности ее партии: на внеочередных выборах в парламент в июне число депутатов "Национального объединения" выросло почти вдвое, с 88 до 143 человек. Защита Ле Пен рассчитывала, что даже в случае обвинительного приговора против нее политик сможет участвовать в президентской гонке: приговор можно обжаловать в апелляционном, а затем и в кассационном суде, и в это время он все еще не вступит в силу. Однако обвинение потребовало "предварительного" - немедленного исполнения приговора в адрес наследницы Жан-Мари Ле Пена, даже в случае подачи ею апелляции. Если суд поддержит требование прокуратуры, 56-летняя Ле Пен не будет иметь права участвовать в выборах. Как отметили в партии, обвинители добиваются ее "политической смерти" в момент, когда все больше французов начали поддерживать "Национальное объединение". Саму же партию, как отмечают эксперты, ждет кризис: погрязшая в долгах, в случае обвинительного приговора она будет обязана выплатить 4 миллиона евро. Ле Пен, в начале процесса заявившая, что "спокойна" в отношении исхода дела, во время допросов все чаще теряла самообладание. Она указывала на то, что предъявленные ей обвинения бездоказательны, а суд не проявляет интереса к тому, что она имеет сказать. По её словам, "создаётся впечатление, что решение уже принято". Ле Пен сочла запрашиваемый приговор "жестоким и чрезмерным". Решение по данному делу ожидается весной 2025 года. Аналитики не сомневаются, что Ле Пен не удастся избежать обвинительного приговора. Основным вопросом, таким образом, является то, примет ли суд решение в пользу немедленного его исполнения. Как отмечает издание Monde, согласно декрету 2019 года, судьи в гражданских делах обязаны это делать. Все чаще это встречается и в отношении уголовных дел. По данным французского министерства юстиции, 48% приговоров к тюремному заключению были приведены в исполнение немедленно в 2021 году, что на 14% больше, чем в 2019 году. Это также все чаще относится к лишению права быть избранным в органы государственной власти.

https://ria.ru/20240930/parizh-1975526506.html

https://ria.ru/20241120/frantsiya-1984842664.html

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в мире, париж, марин ле пен, эммануэль макрон, жан-мари ле пен, европарламент