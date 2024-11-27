https://ria.ru/20241127/lavrov-1986100305.html

Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение

Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение - РИА Новости, 28.11.2024

Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя удары вглубь России дальнобойными ракетами, в том числе ATACMS, заявил, что терпение, если его... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-27T20:20

2024-11-27T20:20

2024-11-28T00:28

специальная военная операция на украине

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украина

брянская область

сергей лавров

павел зарубин

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя удары вглубь России дальнобойными ракетами, в том числе ATACMS, заявил, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться. "У нас есть много пословиц: "Семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел". <...> Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это "Русский мужик долго запрягает <...>" — сказал министр, комментируя тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину продолжающиеся удары вглубь России, по данным российских военных, при помощи ракет ATACMS. Соответствующий комментарий размещен в Telegram-канале журналиста. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241126/nato-1985735542.html

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россия, украина, брянская область, сергей лавров, павел зарубин, владимир путин