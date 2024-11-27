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Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 27.11.2024 (обновлено: 00:28 28.11.2024)
https://ria.ru/20241127/lavrov-1986100305.html
Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение
Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение - РИА Новости, 28.11.2024
Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя удары вглубь России дальнобойными ракетами, в том числе ATACMS, заявил, что терпение, если его... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-27T20:20
2024-11-28T00:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
брянская область
сергей лавров
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя удары вглубь России дальнобойными ракетами, в том числе ATACMS, заявил, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться. "У нас есть много пословиц: "Семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел". &lt;...&gt; Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это "Русский мужик долго запрягает &lt;...&gt;" — сказал министр, комментируя тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину продолжающиеся удары вглубь России, по данным российских военных, при помощи ракет ATACMS. Соответствующий комментарий размещен в Telegram-канале журналиста. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241126/nato-1985735542.html
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россия, украина, брянская область, сергей лавров, павел зарубин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Владимир Путин
Лавров рассказал, когда у России может закончиться терпение

Лавров ответил на вопрос про удары ATACMS пословицей про русского мужика

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя удары вглубь России дальнобойными ракетами, в том числе ATACMS, заявил, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться.
"У нас есть много пословиц: "Семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел". <...> Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это "Русский мужик долго запрягает <...>" — сказал министр, комментируя тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину продолжающиеся удары вглубь России, по данным российских военных, при помощи ракет ATACMS. Соответствующий комментарий размещен в Telegram-канале журналиста.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьСергей ЛавровПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
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