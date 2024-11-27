Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке
Лавров: ситуация на Ближнем Востоке деградирует из-за политики Израиля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, поскольку конфликт уже унёс жизни десятков тысяч людей, а вооружённая конфронтация распространилась на Ливан и другие близлежащие страны; всё это прямое следствие политики Израиля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
"Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать. Нынешний виток палестино-израильского противостояния уже унёс жизни десятков тысяч людей. Вооружённая конфронтация распространилась на Ливан, другие близлежащие страны. Все это – прямое следствие агрессивной, милитаристской политики Израиля и стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции, пожертвовав консенсусными решениями Совета безопасности ООН", — сказал он.
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
25 ноября, 12:05
Он отметил, что желание Израиля обеспечить безопасность за счёт и в ущерб безопасности других при недвусмысленной поддержке США – затея бесперспективная и крайне опасная, если учесть, какие последствия произошедшая трагедия будет иметь для отношения исламского мира к Израилю на долгие годы вперёд.
"Ключом к оздоровлению ситуации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, может быть только нормализация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Все это понимают, однако принятие в Совете безопасности ООН действительно сильной резолюции с требованием устойчивого прекращения огня в секторе Газа из раза в раз блокируется США", — добавил министр.
Лавров заключил, что в работе по достижению этой цели нужно ориентироваться, прежде всего, на мнение государств региона, а не тех, кто пытается диктовать свои условия из-за океана; это касается не только палестинской проблемы, но и других кризисных ситуаций в различных регионах мира.
Захарова назвала причину ситуации на Ближнем Востоке
28 августа, 07:06