https://ria.ru/20241127/lavrov-1985908319.html

Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке

Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.11.2024

Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, поскольку конфликт уже унёс жизни десятков тысяч людей, а вооружённая конфронтация распространилась на... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:01

2024-11-27T03:01

2024-11-27T03:30

в мире

израиль

ближний восток

ливан

сергей лавров

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, поскольку конфликт уже унёс жизни десятков тысяч людей, а вооружённая конфронтация распространилась на Ливан и другие близлежащие страны; всё это прямое следствие политики Израиля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете". "Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать. Нынешний виток палестино-израильского противостояния уже унёс жизни десятков тысяч людей. Вооружённая конфронтация распространилась на Ливан, другие близлежащие страны. Все это – прямое следствие агрессивной, милитаристской политики Израиля и стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции, пожертвовав консенсусными решениями Совета безопасности ООН", — сказал он. Он отметил, что желание Израиля обеспечить безопасность за счёт и в ущерб безопасности других при недвусмысленной поддержке США – затея бесперспективная и крайне опасная, если учесть, какие последствия произошедшая трагедия будет иметь для отношения исламского мира к Израилю на долгие годы вперёд. "Ключом к оздоровлению ситуации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, может быть только нормализация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Все это понимают, однако принятие в Совете безопасности ООН действительно сильной резолюции с требованием устойчивого прекращения огня в секторе Газа из раза в раз блокируется США", — добавил министр. Лавров заключил, что в работе по достижению этой цели нужно ориентироваться, прежде всего, на мнение государств региона, а не тех, кто пытается диктовать свои условия из-за океана; это касается не только палестинской проблемы, но и других кризисных ситуаций в различных регионах мира.

https://ria.ru/20241125/rossija-1985551696.html

https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ближний восток, ливан, сергей лавров, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024