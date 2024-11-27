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Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.11.2024
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03:01 27.11.2024 (обновлено: 03:30 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/lavrov-1985908319.html
Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке
Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.11.2024
Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, поскольку конфликт уже унёс жизни десятков тысяч людей, а вооружённая конфронтация распространилась на... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:01
2024-11-27T03:30
в мире
израиль
ближний восток
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сергей лавров
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, поскольку конфликт уже унёс жизни десятков тысяч людей, а вооружённая конфронтация распространилась на Ливан и другие близлежащие страны; всё это прямое следствие политики Израиля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете". "Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать. Нынешний виток палестино-израильского противостояния уже унёс жизни десятков тысяч людей. Вооружённая конфронтация распространилась на Ливан, другие близлежащие страны. Все это – прямое следствие агрессивной, милитаристской политики Израиля и стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции, пожертвовав консенсусными решениями Совета безопасности ООН", — сказал он. Он отметил, что желание Израиля обеспечить безопасность за счёт и в ущерб безопасности других при недвусмысленной поддержке США – затея бесперспективная и крайне опасная, если учесть, какие последствия произошедшая трагедия будет иметь для отношения исламского мира к Израилю на долгие годы вперёд. "Ключом к оздоровлению ситуации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, может быть только нормализация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Все это понимают, однако принятие в Совете безопасности ООН действительно сильной резолюции с требованием устойчивого прекращения огня в секторе Газа из раза в раз блокируется США", — добавил министр. Лавров заключил, что в работе по достижению этой цели нужно ориентироваться, прежде всего, на мнение государств региона, а не тех, кто пытается диктовать свои условия из-за океана; это касается не только палестинской проблемы, но и других кризисных ситуаций в различных регионах мира.
https://ria.ru/20241125/rossija-1985551696.html
https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html
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в мире, израиль, ближний восток, ливан, сергей лавров, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ближний Восток, Ливан, Сергей Лавров, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке

Лавров: ситуация на Ближнем Востоке деградирует из-за политики Израиля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, поскольку конфликт уже унёс жизни десятков тысяч людей, а вооружённая конфронтация распространилась на Ливан и другие близлежащие страны; всё это прямое следствие политики Израиля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
"Ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать. Нынешний виток палестино-израильского противостояния уже унёс жизни десятков тысяч людей. Вооружённая конфронтация распространилась на Ливан, другие близлежащие страны. Все это – прямое следствие агрессивной, милитаристской политики Израиля и стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции, пожертвовав консенсусными решениями Совета безопасности ООН", — сказал он.
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Он отметил, что желание Израиля обеспечить безопасность за счёт и в ущерб безопасности других при недвусмысленной поддержке США – затея бесперспективная и крайне опасная, если учесть, какие последствия произошедшая трагедия будет иметь для отношения исламского мира к Израилю на долгие годы вперёд.
"Ключом к оздоровлению ситуации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, может быть только нормализация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Все это понимают, однако принятие в Совете безопасности ООН действительно сильной резолюции с требованием устойчивого прекращения огня в секторе Газа из раза в раз блокируется США", — добавил министр.
Лавров заключил, что в работе по достижению этой цели нужно ориентироваться, прежде всего, на мнение государств региона, а не тех, кто пытается диктовать свои условия из-за океана; это касается не только палестинской проблемы, но и других кризисных ситуаций в различных регионах мира.
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В миреИзраильБлижний ВостокЛиванСергей ЛавровООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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