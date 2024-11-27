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Украинский кризис очень далек от урегулирования, заявил Лавров - РИА Новости, 27.11.2024
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00:42 27.11.2024 (обновлено: 00:48 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/lavrov-1985898433.html
Украинский кризис очень далек от урегулирования, заявил Лавров
Украинский кризис очень далек от урегулирования, заявил Лавров - РИА Новости, 27.11.2024
Украинский кризис очень далек от урегулирования, заявил Лавров
Украинский кризис очень далек от дипломатического урегулирования, предупреждения Москвы о готовности ответить на удары вглубь России были проигнорированы,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:42
2024-11-27T00:48
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украинский кризис очень далек от дипломатического урегулирования, предупреждения Москвы о готовности ответить на удары вглубь России были проигнорированы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете". "Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса", — сказал министр. Как отметил глава МИД России, "эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории" страны. "Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы… Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции", —заявил Лавров. По словам министра, если перефразировать заявление президента РФ Владимира Путина, Москва готова к любому развитию событий, но всегда предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами. Лавров добавил, что следует устранить первопричины конфликта, к которым относится "создание долговременных угроз безопасности России на западном направлении, включая расширение НАТО на восток", нарушения Киевом прав "русских и людей, ассоциирующих себя с русской и российской культурой, православной верой". "Необходимым элементом политического урегулирования конфликта должна стать демилитаризация и денацификация, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса подконтрольных киевскому режиму территорий. Разумеется, условием любых договоренностей будет признание политико-территориальных реалий, закрепленных в Конституции России", — сказал Лавров. Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20240513/rossiya-1945524695.html
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949265394.html
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россия, москва, украина, сергей лавров, владимир путин, нато
Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Украинский кризис очень далек от урегулирования, заявил Лавров

Лавров: предупреждения Москвы об ответе на удары вглубь России проигнорированы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украинский кризис очень далек от дипломатического урегулирования, предупреждения Москвы о готовности ответить на удары вглубь России были проигнорированы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
"Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса", — сказал министр.
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Как отметил глава МИД России, "эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории" страны.
"Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы… Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции", —заявил Лавров.
По словам министра, если перефразировать заявление президента РФ Владимира Путина, Москва готова к любому развитию событий, но всегда предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами.
Лавров добавил, что следует устранить первопричины конфликта, к которым относится "создание долговременных угроз безопасности России на западном направлении, включая расширение НАТО на восток", нарушения Киевом прав "русских и людей, ассоциирующих себя с русской и российской культурой, православной верой".
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"Необходимым элементом политического урегулирования конфликта должна стать демилитаризация и денацификация, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса подконтрольных киевскому режиму территорий. Разумеется, условием любых договоренностей будет признание политико-территориальных реалий, закрепленных в Конституции России", — сказал Лавров.
Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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