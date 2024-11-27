https://ria.ru/20241127/kuzbass-1986030042.html

В Кузбассе нашли мать, снявшую на видео, как ее сын курит

В Кузбассе нашли мать, снявшую на видео, как ее сын курит - РИА Новости, 27.11.2024

В Кузбассе нашли мать, снявшую на видео, как ее сын курит

Полицейские в городе Белово Кемеровской области нашли 17-летнюю мать, снявшую, как ее трехлетний сын курит, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:16

2024-11-27T16:16

2024-11-27T16:16

происшествия

белово

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Полицейские в городе Белово Кемеровской области нашли 17-летнюю мать, снявшую, как ее трехлетний сын курит, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Прокуратура области сообщала, что мальчика, курившего с 17-летней матерью в кузбасском Белово, поместили в спецучреждение, в отношении семьи ребенка начата проверка. Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, на которых молодая мать дает сигарету сыну и снимает на видео, как он курит. Поисками девушки занялись правоохранители, к ответственности была привлечена 45-летняя бабушка ребенка, являющаяся его опекуном. "Полицейские обнаружили девушку в гостях у ее знакомых и доставили в отдел полиции. Она была опрошена, однако объяснения своему поведению не нашла. В отношении 17-летней матери ребенка инспекторы ПДН составили два протокола: по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", – говорится в сообщении. Согласно санкциям данных статей, максимальная сумма административных штрафов, наложенных на нарушительницу, может составить 5,5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241108/novosibirsk-1982612788.html

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происшествия, белово, россия, кемеровская область