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"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство - РИА Новости, 27.11.2024
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Культура
 
11:19 27.11.2024 (обновлено: 11:43 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/kusturitsa-1985953155.html
"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство
"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство - РИА Новости, 27.11.2024
"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность предоставления... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:19
2024-11-27T11:43
культура
россия
сербия
эмир кустурица
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданства России режиссеру Эмиру Кустурице, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданства Российской Федерации югославскому и сербскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Эмиру Кустурице", — говорится в документе. Общественники отметили, что режиссер в своих работах всегда поднимал темы традиций, идентичности и борьбы за сохранение ценностей, которые близки и дороги российскому народу. "На протяжении многих лет Эмир Кустурица открыто выражает свою поддержку России, ее культуры и исторической миссии. В сложные для нашей страны времена он остается на стороне правды, демонстрируя смелость и приверженность своим убеждениям. Его позиция по многим международным вопросам показывает, что он разделяет ключевые ценности и идеи, которые исповедует российское общество", — считают "Ветераны России". По их мнению, предоставление гражданства России Кустурице стало бы символическим шагом, укрепляющим культурные и гуманитарные связи между народами России и Сербии, а также выразило бы признательность за его вклад в укрепление дружбы между странами. "Кроме того, мы предлагаем пригласить Эмира Кустурицу в зону проведения специальной военной операции, чтобы он смог лично познакомиться с теми, кто ежедневно отстаивает свободу и суверенитет России. Мы уверены, что его визит станет важным событием, которое позволит через его творчество донести до всего мира правду о героизме российских военнослужащих и значении их подвига", — также предложили в движении. "Ветераны России" убеждены, что предоставление гражданства Кустурице станет важным шагом на пути укрепления международного авторитета России, а также станет новым этапом в развитии культурного сотрудничества.
https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html
https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html
https://ria.ru/20241125/grazhdanstvo-1985606957.html
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россия, сербия, эмир кустурица, владимир путин, общество
Культура, Россия, Сербия, Эмир Кустурица, Владимир Путин, Общество
"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство

"Ветераны России" попросили Путина дать режиссеру Кустурице российский паспорт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданства России режиссеру Эмиру Кустурице, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданства Российской Федерации югославскому и сербскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Эмиру Кустурице", — говорится в документе.
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Общественники отметили, что режиссер в своих работах всегда поднимал темы традиций, идентичности и борьбы за сохранение ценностей, которые близки и дороги российскому народу.
"На протяжении многих лет Эмир Кустурица открыто выражает свою поддержку России, ее культуры и исторической миссии. В сложные для нашей страны времена он остается на стороне правды, демонстрируя смелость и приверженность своим убеждениям. Его позиция по многим международным вопросам показывает, что он разделяет ключевые ценности и идеи, которые исповедует российское общество", — считают "Ветераны России".
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По их мнению, предоставление гражданства России Кустурице стало бы символическим шагом, укрепляющим культурные и гуманитарные связи между народами России и Сербии, а также выразило бы признательность за его вклад в укрепление дружбы между странами.
"Кроме того, мы предлагаем пригласить Эмира Кустурицу в зону проведения специальной военной операции, чтобы он смог лично познакомиться с теми, кто ежедневно отстаивает свободу и суверенитет России. Мы уверены, что его визит станет важным событием, которое позволит через его творчество донести до всего мира правду о героизме российских военнослужащих и значении их подвига", — также предложили в движении.
"Ветераны России" убеждены, что предоставление гражданства Кустурице станет важным шагом на пути укрепления международного авторитета России, а также станет новым этапом в развитии культурного сотрудничества.
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