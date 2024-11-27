https://ria.ru/20241127/kusturitsa-1985953155.html
"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство
"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство - РИА Новости, 27.11.2024
"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность предоставления... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:19
2024-11-27T11:19
2024-11-27T11:43
культура
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданства России режиссеру Эмиру Кустурице, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданства Российской Федерации югославскому и сербскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Эмиру Кустурице", — говорится в документе. Общественники отметили, что режиссер в своих работах всегда поднимал темы традиций, идентичности и борьбы за сохранение ценностей, которые близки и дороги российскому народу. "На протяжении многих лет Эмир Кустурица открыто выражает свою поддержку России, ее культуры и исторической миссии. В сложные для нашей страны времена он остается на стороне правды, демонстрируя смелость и приверженность своим убеждениям. Его позиция по многим международным вопросам показывает, что он разделяет ключевые ценности и идеи, которые исповедует российское общество", — считают "Ветераны России". По их мнению, предоставление гражданства России Кустурице стало бы символическим шагом, укрепляющим культурные и гуманитарные связи между народами России и Сербии, а также выразило бы признательность за его вклад в укрепление дружбы между странами. "Кроме того, мы предлагаем пригласить Эмира Кустурицу в зону проведения специальной военной операции, чтобы он смог лично познакомиться с теми, кто ежедневно отстаивает свободу и суверенитет России. Мы уверены, что его визит станет важным событием, которое позволит через его творчество донести до всего мира правду о героизме российских военнослужащих и значении их подвига", — также предложили в движении. "Ветераны России" убеждены, что предоставление гражданства Кустурице станет важным шагом на пути укрепления международного авторитета России, а также станет новым этапом в развитии культурного сотрудничества.
https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html
https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html
https://ria.ru/20241125/grazhdanstvo-1985606957.html
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россия, сербия, эмир кустурица, владимир путин, общество
Культура, Россия, Сербия, Эмир Кустурица, Владимир Путин, Общество
"Ветераны России" попросили Путина дать Кустурице российское гражданство
"Ветераны России" попросили Путина дать режиссеру Кустурице российский паспорт
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданства России режиссеру Эмиру Кустурице, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть возможность предоставления гражданства Российской Федерации югославскому и сербскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Эмиру Кустурице
", — говорится в документе.
Общественники отметили, что режиссер в своих работах всегда поднимал темы традиций, идентичности и борьбы за сохранение ценностей, которые близки и дороги российскому народу.
"На протяжении многих лет Эмир Кустурица открыто выражает свою поддержку России
, ее культуры и исторической миссии. В сложные для нашей страны времена он остается на стороне правды, демонстрируя смелость и приверженность своим убеждениям. Его позиция по многим международным вопросам показывает, что он разделяет ключевые ценности и идеи, которые исповедует российское общество", — считают "Ветераны России".
По их мнению, предоставление гражданства России Кустурице стало бы символическим шагом, укрепляющим культурные и гуманитарные связи между народами России и Сербии
, а также выразило бы признательность за его вклад в укрепление дружбы между странами.
"Кроме того, мы предлагаем пригласить Эмира Кустурицу в зону проведения специальной военной операции, чтобы он смог лично познакомиться с теми, кто ежедневно отстаивает свободу и суверенитет России. Мы уверены, что его визит станет важным событием, которое позволит через его творчество донести до всего мира правду о героизме российских военнослужащих и значении их подвига", — также предложили в движении.
"Ветераны России" убеждены, что предоставление гражданства Кустурице станет важным шагом на пути укрепления международного авторитета России, а также станет новым этапом в развитии культурного сотрудничества.