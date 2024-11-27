https://ria.ru/20241127/kusturitsa-1985896965.html

Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство

Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство - РИА Новости, 27.11.2024

Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью каналу "Москва 24", что собирается получать российское гражданство. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T00:31

2024-11-27T00:31

2024-11-27T00:48

культура

россия

эмир кустурица

сербия

в мире

кино

гражданство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937425334_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6b0892686adaf2d66dcf1e4d6564ef1f.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью каналу "Москва 24", что собирается получать российское гражданство.Интервьюер спросила у Кустурицы, не собирается ли тот получить российское гражданство в дополнение к сербскому и французскому"Российское буду, да", — ответил он.Режиссер добавил, что нуждается в российском паспорте для съемок своих фильмов. При этом Кустурица отметил, что уже считает себя россиянином.Сербский режиссер не раз признавался в симпатии к России и русской культуре. В частности, он заявлял, что планирует снять "русский триптих" по произведениям Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского.

https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985420088.html

https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984116701.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эмир кустурица, сербия, в мире, кино, гражданство