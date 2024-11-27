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Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство - РИА Новости, 27.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:31 27.11.2024 (обновлено: 00:48 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/kusturitsa-1985896965.html
Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство
Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство - РИА Новости, 27.11.2024
Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью каналу "Москва 24", что собирается получать российское гражданство. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T00:31
2024-11-27T00:48
культура
россия
эмир кустурица
сербия
в мире
кино
гражданство
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью каналу "Москва 24", что собирается получать российское гражданство.Интервьюер спросила у Кустурицы, не собирается ли тот получить российское гражданство в дополнение к сербскому и французскому"Российское буду, да", — ответил он.Режиссер добавил, что нуждается в российском паспорте для съемок своих фильмов. При этом Кустурица отметил, что уже считает себя россиянином.Сербский режиссер не раз признавался в симпатии к России и русской культуре. В частности, он заявлял, что планирует снять "русский триптих" по произведениям Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского.
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985420088.html
https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984116701.html
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россия, эмир кустурица, сербия, в мире, кино, гражданство
Культура, Россия, Эмир Кустурица, Сербия, В мире, кино, Гражданство
Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство

Режиссер и актер Эмир Кустурица заявил о планах получить российское гражданство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью каналу "Москва 24", что собирается получать российское гражданство.
Интервьюер спросила у Кустурицы, не собирается ли тот получить российское гражданство в дополнение к сербскому и французскому
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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"Российское буду, да", — ответил он.
Режиссер добавил, что нуждается в российском паспорте для съемок своих фильмов. При этом Кустурица отметил, что уже считает себя россиянином.
Сербский режиссер не раз признавался в симпатии к России и русской культуре. В частности, он заявлял, что планирует снять "русский триптих" по произведениям Николая Гоголя, Льва Толстого и Федора Достоевского.
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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КультураРоссияЭмир КустурицаСербияВ мирекиноГражданство
 
 
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