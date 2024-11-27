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Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 27.11.2024 (обновлено: 15:04 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/kursk-1986008311.html
Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.11.2024
Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов Курской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:55
2024-11-27T15:04
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александрия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов Курской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах восьми населённых пунктов Курской области и пяти в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
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курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александрия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" поразила формирования ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение 14 украинским бригадам в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов Курской области, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах восьми населённых пунктов Курской области и пяти в Сумской области Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександрияВооруженные силы Украины
 
 
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