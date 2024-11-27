https://ria.ru/20241127/kritik-1986083070.html

Умер музыкальный критик Сергей Бирюков

Умер музыкальный критик Сергей Бирюков - РИА Новости, 27.11.2024

Умер музыкальный критик Сергей Бирюков

Редактор отдела культуры газеты "Труд", музыкальный критик Сергей Бирюков умер на 75-м году жизни, сообщает редакция журнала "Музыкальная жизнь". РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:26

2024-11-27T19:26

2024-11-27T19:26

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россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Редактор отдела культуры газеты "Труд", музыкальный критик Сергей Бирюков умер на 75-м году жизни, сообщает редакция журнала "Музыкальная жизнь". "Ушел из жизни Сергей Бирюков – наш коллега, музыкальный критик, редактор отдела культуры газеты "Труд", - говорится в сообщении в Telegram-канале. На сайте издания сообщается, что Бирюков скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни. "Это большая потеря для нас и всего музыкально-критического сообщества. Редакция журнала "Музыкальная жизнь" скорбит вместе с родными и друзьями Сергея", - сообщает издание. Издание отмечает, что Бирюков сотрудничал как музыкальный обозреватель с центральными газетами с 1988 года. С 1991-го работал в газете "Труд" (с 2011-го – редактором отдела культуры). Занимался профессиональной репортажной съемкой музыкальных событий. Член Союза композиторов России и Ассоциации театральных критиков. Эксперт фестиваля "Золотая маска-2020".

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