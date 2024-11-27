https://ria.ru/20241127/kritik-1986083070.html
Умер музыкальный критик Сергей Бирюков
Умер музыкальный критик Сергей Бирюков - РИА Новости, 27.11.2024
Умер музыкальный критик Сергей Бирюков
Редактор отдела культуры газеты "Труд", музыкальный критик Сергей Бирюков умер на 75-м году жизни, сообщает редакция журнала "Музыкальная жизнь". РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:26
2024-11-27T19:26
2024-11-27T19:26
культура
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986080157_417:330:2040:1243_1920x0_80_0_0_ef95661ac542286288f7d9de67516506.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Редактор отдела культуры газеты "Труд", музыкальный критик Сергей Бирюков умер на 75-м году жизни, сообщает редакция журнала "Музыкальная жизнь". "Ушел из жизни Сергей Бирюков – наш коллега, музыкальный критик, редактор отдела культуры газеты "Труд", - говорится в сообщении в Telegram-канале. На сайте издания сообщается, что Бирюков скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни. "Это большая потеря для нас и всего музыкально-критического сообщества. Редакция журнала "Музыкальная жизнь" скорбит вместе с родными и друзьями Сергея", - сообщает издание. Издание отмечает, что Бирюков сотрудничал как музыкальный обозреватель с центральными газетами с 1988 года. С 1991-го работал в газете "Труд" (с 2011-го – редактором отдела культуры). Занимался профессиональной репортажной съемкой музыкальных событий. Член Союза композиторов России и Ассоциации театральных критиков. Эксперт фестиваля "Золотая маска-2020".
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986080157_585:269:2040:1360_1920x0_80_0_0_bb7a6752f29682cfc8330d60563c1b59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва
Умер музыкальный критик Сергей Бирюков
Музыкальный критик Сергей Бирюков умер на 75-м году жизни
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Редактор отдела культуры газеты "Труд", музыкальный критик Сергей Бирюков умер на 75-м году жизни, сообщает редакция журнала "Музыкальная жизнь
".
"Ушел из жизни Сергей Бирюков – наш коллега, музыкальный критик, редактор отдела культуры газеты "Труд", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На сайте издания сообщается, что Бирюков скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни. "Это большая потеря для нас и всего музыкально-критического сообщества. Редакция журнала "Музыкальная жизнь" скорбит вместе с родными и друзьями Сергея", - сообщает издание.
Издание отмечает, что Бирюков сотрудничал как музыкальный обозреватель с центральными газетами с 1988 года. С 1991-го работал в газете "Труд" (с 2011-го – редактором отдела культуры). Занимался профессиональной репортажной съемкой музыкальных событий. Член Союза композиторов России и Ассоциации театральных критиков. Эксперт фестиваля "Золотая маска-2020".