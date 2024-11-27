https://ria.ru/20241127/kreml-1986104516.html
Кремль сообщит, будут ли представители Запада на праздновании юбилея Победы
Кремль сообщит, будут ли представители Запада на праздновании юбилея Победы - РИА Новости, 27.11.2024
Кремль сообщит, будут ли представители Запада на праздновании юбилея Победы
Кремль в свое время сообщит, будут ли представители западных государств среди тех, кого пригласят в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы, об этом... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:54
2024-11-27T20:54
2024-11-27T20:54
москва
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Кремль в свое время сообщит, будут ли представители западных государств среди тех, кого пригласят в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все сообщим", - сказал Песков телеканалу "Звезда" в ответ на соответствующий вопрос. Юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 2025 году.
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москва, россия, дмитрий песков
Москва, Россия, Дмитрий Песков
Кремль сообщит, будут ли представители Запада на праздновании юбилея Победы
Песков: Кремль сообщит, будут ли западные гости на праздновании юбилея Победы