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В Краснодаре под трамвайным полотном провалился грунт
В Краснодаре под трамвайным полотном провалился грунт - РИА Новости, 27.11.2024
В Краснодаре под трамвайным полотном провалился грунт
Провал грунта произошел под трамвайным полотном на улице Московская в Краснодаре, пострадал один человек, следует из сообщения муниципального центра управления... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:24
2024-11-27T22:24
2024-11-27T22:30
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КРАСНОДАР, 27 ноя – РИА Новости. Провал грунта произошел под трамвайным полотном на улице Московская в Краснодаре, пострадал один человек, следует из сообщения муниципального центра управления города. "В 19:08 поступила информация о провале трамвайного полотна по улице Московская 40/2. В связи с чем движение трамваев организовали по улице Декабристов. В провал упал мужчина, переходил трамвайные пути и не увидел яму. Пострадавший направлен в ГКБ №3, предположительно — вывих плеча", - говорится в сообщении. По данным Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, из-за провала грунта временно изменено движение пяти трамваев.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре под трамвайным полотном провалился грунт
В Краснодаре под трамвайным полотном провалился грунт, пострадал мужчина