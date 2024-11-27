https://ria.ru/20241127/krasnodar-1986113516.html

В Краснодаре под трамвайным полотном провалился грунт

В Краснодаре под трамвайным полотном провалился грунт - РИА Новости, 27.11.2024

В Краснодаре под трамвайным полотном провалился грунт

Провал грунта произошел под трамвайным полотном на улице Московская в Краснодаре, пострадал один человек, следует из сообщения муниципального центра управления... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:24

2024-11-27T22:24

2024-11-27T22:30

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 27 ноя – РИА Новости. Провал грунта произошел под трамвайным полотном на улице Московская в Краснодаре, пострадал один человек, следует из сообщения муниципального центра управления города. "В 19:08 поступила информация о провале трамвайного полотна по улице Московская 40/2. В связи с чем движение трамваев организовали по улице Декабристов. В провал упал мужчина, переходил трамвайные пути и не увидел яму. Пострадавший направлен в ГКБ №3, предположительно — вывих плеча", - говорится в сообщении. По данным Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, из-за провала грунта временно изменено движение пяти трамваев.

https://ria.ru/20241112/chita-1983293374.html

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происшествия, краснодар, россия