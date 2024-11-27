https://ria.ru/20241127/krasnodar-1986005219.html
В Краснодаре задержали мужчину, похитившего фаллоимитаторы из секс-шопа
В Краснодаре задержали мужчину, похитившего фаллоимитаторы из секс-шопа - РИА Новости, 27.11.2024
В Краснодаре задержали мужчину, похитившего фаллоимитаторы из секс-шопа
Полицейские задержали жителя Краснодара, забравшего четыре фаллоимитатора в секс-шопе, угрожая продавцу ножом, сообщили в УМВД города. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:43
2024-11-27T14:43
2024-11-27T14:54
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Краснодара, забравшего четыре фаллоимитатора в секс-шопе, угрожая продавцу ножом, сообщили в УМВД города. Согласно опубликованному правоохранительными органами видео, мужчина зашел в магазин со словами: "К вам пожаловал маньяк, просто выдайте мне резиновые члены, сколько есть, и тогда с вами будет всё в порядке". После чего протянул продавщице черный пакет. Позже краснодарец не смог объяснить свой мотив, так как "не помнит момент преступления". "С сообщением о нападении обратилась продавец магазина интимных товаров, расположенного на улице Генерала Шифрина. Заявительница пояснила, что один из посетителей, угрожая ей ножом, потребовал выдать резиновые изделия, после чего, забрав четыре единицы товара, скрылся. Общая сумма ущерба торговой точке составила более 17 000 рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что полицейские нашли и задержали нападавшего, им оказался 37-летний местный житель. У него изъяли нож и похищенные интим-товары. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом, заключили в УМВД.
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происшествия, краснодар, россия, умвд рф
Происшествия, Краснодар, Россия, УМВД РФ
В Краснодаре задержали мужчину, похитившего фаллоимитаторы из секс-шопа
В Краснодаре задержали мужчину, похитившего четыре фаллоимитатора из секс-шопа
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости.
Полицейские задержали жителя Краснодара, забравшего четыре фаллоимитатора в секс-шопе, угрожая продавцу ножом, сообщили в УМВД
города.
Согласно опубликованному правоохранительными органами видео, мужчина зашел в магазин со словами: "К вам пожаловал маньяк, просто выдайте мне резиновые члены, сколько есть, и тогда с вами будет всё в порядке". После чего протянул продавщице черный пакет. Позже краснодарец не смог объяснить свой мотив, так как "не помнит момент преступления".
"С сообщением о нападении обратилась продавец магазина интимных товаров, расположенного на улице Генерала Шифрина. Заявительница пояснила, что один из посетителей, угрожая ей ножом, потребовал выдать резиновые изделия, после чего, забрав четыре единицы товара, скрылся. Общая сумма ущерба торговой точке составила более 17 000 рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские нашли и задержали нападавшего, им оказался 37-летний местный житель. У него изъяли нож и похищенные интим-товары.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом, заключили в УМВД.