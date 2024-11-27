https://ria.ru/20241127/kornet-1985913689.html
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском - РИА Новости, 27.11.2024
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:14
2024-11-27T05:14
2024-11-27T05:17
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
птрк "корнет"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644013_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_f383efaeb29119850476d4aa54f797c1.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления. Расчет "Корнета" уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по просёлочной дороге в колонне из двух бронемашин", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП ВСУ с экипажем. Вторая бронемашина попыталась уйти в тыл, но впоследствии была настигнута расчетом FPV-дрона ВДВ, добавили в пресс-службе. Оператор ПТРК с позывным "Нептун" рассказал, что комплекс имеет достаточную пробивную мощность, чтобы "жечь всё, что едет". "На дальности работает от 5,5 до восьми километров. Всё бывает по-разному, есть, которые работают с позиции замаскированной, ждут, выжидают, а есть мобильные установки, которые передвигаются", — пояснил "Нептун".
https://ria.ru/20241127/lavrov-1985898433.html
https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913487.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644013_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_2838d36d2e236406579670c7cc94c6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, птрк "корнет"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, ПТРК "Корнет"
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском
Минобороны сообщило об успешной ликвидации группы БМП ВСУ в Курском приграничье
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления. Расчет "Корнета" уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по просёлочной дороге в колонне из двух бронемашин", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП ВСУ с экипажем.
Вторая бронемашина попыталась уйти в тыл, но впоследствии была настигнута расчетом FPV-дрона ВДВ, добавили в пресс-службе.
Оператор ПТРК с позывным "Нептун" рассказал, что комплекс имеет достаточную пробивную мощность, чтобы "жечь всё, что едет".
"На дальности работает от 5,5 до восьми километров. Всё бывает по-разному, есть, которые работают с позиции замаскированной, ждут, выжидают, а есть мобильные установки, которые передвигаются", — пояснил "Нептун".