https://ria.ru/20241127/kornet-1985913689.html

Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском

Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском - РИА Новости, 27.11.2024

Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском

Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:14

2024-11-27T05:14

2024-11-27T05:17

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

птрк "корнет"

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления. Расчет "Корнета" уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по просёлочной дороге в колонне из двух бронемашин", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП ВСУ с экипажем. Вторая бронемашина попыталась уйти в тыл, но впоследствии была настигнута расчетом FPV-дрона ВДВ, добавили в пресс-службе. Оператор ПТРК с позывным "Нептун" рассказал, что комплекс имеет достаточную пробивную мощность, чтобы "жечь всё, что едет". "На дальности работает от 5,5 до восьми километров. Всё бывает по-разному, есть, которые работают с позиции замаскированной, ждут, выжидают, а есть мобильные установки, которые передвигаются", — пояснил "Нептун".

https://ria.ru/20241127/lavrov-1985898433.html

https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913487.html

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, птрк "корнет"