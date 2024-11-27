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Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском - РИА Новости, 27.11.2024
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05:14 27.11.2024 (обновлено: 05:17 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/kornet-1985913689.html
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском - РИА Новости, 27.11.2024
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:14
2024-11-27T05:17
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
птрк "корнет"
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления. Расчет "Корнета" уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по просёлочной дороге в колонне из двух бронемашин", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП ВСУ с экипажем. Вторая бронемашина попыталась уйти в тыл, но впоследствии была настигнута расчетом FPV-дрона ВДВ, добавили в пресс-службе. Оператор ПТРК с позывным "Нептун" рассказал, что комплекс имеет достаточную пробивную мощность, чтобы "жечь всё, что едет". "На дальности работает от 5,5 до восьми километров. Всё бывает по-разному, есть, которые работают с позиции замаскированной, ждут, выжидают, а есть мобильные установки, которые передвигаются", — пояснил "Нептун".
https://ria.ru/20241127/lavrov-1985898433.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, птрк "корнет"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, ПТРК "Корнет"
Крымские десантники уничтожили группу БМП ВСУ под Курском

Минобороны сообщило об успешной ликвидации группы БМП ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России с ПТРК
Военнослужащий ВС России с ПТРК - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России с ПТРК. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" крымских десантников уничтожил группу БМП ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления. Расчет "Корнета" уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по просёлочной дороге в колонне из двух бронемашин", — говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП ВСУ с экипажем.
Вторая бронемашина попыталась уйти в тыл, но впоследствии была настигнута расчетом FPV-дрона ВДВ, добавили в пресс-службе.
Оператор ПТРК с позывным "Нептун" рассказал, что комплекс имеет достаточную пробивную мощность, чтобы "жечь всё, что едет".
"На дальности работает от 5,5 до восьми километров. Всё бывает по-разному, есть, которые работают с позиции замаскированной, ждут, выжидают, а есть мобильные установки, которые передвигаются", — пояснил "Нептун".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииПТРК "Корнет"
 
 
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