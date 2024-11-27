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"Движение первых" представило "Курчатовскую программу" для школьников - РИА Новости, 27.11.2024
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23:30 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/kluby-1986117929.html
"Движение первых" представило "Курчатовскую программу" для школьников
"Движение первых" представило "Курчатовскую программу" для школьников - РИА Новости, 27.11.2024
"Движение первых" представило "Курчатовскую программу" для школьников
"Движение первых" совместно с Курчатовским институтом откроют научные клубы для школьников по всей России, сообщили в пресс-службе движения. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:30
2024-11-27T23:30
общество
россия
григорий гуров
курчатовский институт
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Движение первых" совместно с Курчатовским институтом откроют научные клубы для школьников по всей России, сообщили в пресс-службе движения. "Курчатовскую программу", по которой школьники со всей страны смогут присоединиться к "Научным клубам Первых", представило "Движение первых" совместно с НИЦ "Курчатовский институт" в среду на IV Конгрессе молодых ученых. "Благодаря новой программе деятельности "Движения первых" по направлению "Наука и технологии" уже в 2025 году мы развернем сеть "Научных клубов Первых" на базе первичных отделений 30 регионов. В 2026 мы распространим эту практику на всю страну. В клубах ребята познакомятся с различными научными направлениями, получат первые практические навыки опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности. Участниками клубов смогут стать не только школьники, но и студенты СПО", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова из его выступления на стратегической сессии "Удивлять и экспериментировать: лучшие практики вовлечения детей в науку". В стратегической сессии также приняли участие руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, первый заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" Екатерина Толстикова и многие другие. "Новая программа деятельности "Движения первых" по направлению "Наука и технологии", разработанная в сотрудничестве с Курчатовским институтом, - это новый шаг к технологическому суверенитету России. Ее главная задача - обеспечить широкое вовлечение детей и молодежи в научное творчество, создать условия для развития нового поколения исследователей и изобретателей. Это тот фундамент, который станет залогом лидерства нашей страны в сфере науки и технологий на долгие годы", - приводятся в сообщении слова Гурова. В движении отметили, что главными научным событием 2025 года станет Всероссийский фестиваль "Научная Вселенная Первых". На фестивале участники организации смогут представить свои разработки, а само движение создаст новое сообщество научных наставников. Кроме того, в 2025 году в 30 пилотных регионах создадут на базе первичных отделений движения "Научные клубы Первых". В "Движении первых" заверили, что проект позволит познакомить детей с опытно-экспериментальной и исследовательской деятельностью. "Движение первых" вместе с Росмолодежью, Минобрнауки России и Минпросвещения России реализует проекты, направленные на массовое вовлечение детей и молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Это инициативы в рамках реализации национальных проектов "Образование", "Наука и университеты" и Десятилетия науки и технологий. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241101/mishustin-1981291541.html
https://ria.ru/20240914/orlov-1972744589.html
https://ria.ru/20240914/zarnitsa-1972716113.html
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общество, россия, григорий гуров, курчатовский институт, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Россия, Григорий Гуров, Курчатовский институт, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
"Движение первых" представило "Курчатовскую программу" для школьников

"Движение первых" и Курчатовский институт откроют научные клубы для школьников

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Движение первых"
Движение первых - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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"Движение первых" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Движение первых" совместно с Курчатовским институтом откроют научные клубы для школьников по всей России, сообщили в пресс-службе движения.
"Курчатовскую программу", по которой школьники со всей страны смогут присоединиться к "Научным клубам Первых", представило "Движение первых" совместно с НИЦ "Курчатовский институт" в среду на IV Конгрессе молодых ученых.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель правления общероссийского общественно-государственного объединения детей и молодежи Движение Первых Григорий Гуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Мишустин призвал вовлекать молодежь в общественную деятельность
1 ноября, 10:24
"Благодаря новой программе деятельности "Движения первых" по направлению "Наука и технологии" уже в 2025 году мы развернем сеть "Научных клубов Первых" на базе первичных отделений 30 регионов. В 2026 мы распространим эту практику на всю страну. В клубах ребята познакомятся с различными научными направлениями, получат первые практические навыки опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности. Участниками клубов смогут стать не только школьники, но и студенты СПО", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова из его выступления на стратегической сессии "Удивлять и экспериментировать: лучшие практики вовлечения детей в науку".
В стратегической сессии также приняли участие руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, первый заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" Екатерина Толстикова и многие другие.
"Новая программа деятельности "Движения первых" по направлению "Наука и технологии", разработанная в сотрудничестве с Курчатовским институтом, - это новый шаг к технологическому суверенитету России. Ее главная задача - обеспечить широкое вовлечение детей и молодежи в научное творчество, создать условия для развития нового поколения исследователей и изобретателей. Это тот фундамент, который станет залогом лидерства нашей страны в сфере науки и технологий на долгие годы", - приводятся в сообщении слова Гурова.
Участник СВО Артур Орлов - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Участника СВО Орлова назначили председателем правления "Движения первых"
14 сентября, 20:16
В движении отметили, что главными научным событием 2025 года станет Всероссийский фестиваль "Научная Вселенная Первых". На фестивале участники организации смогут представить свои разработки, а само движение создаст новое сообщество научных наставников. Кроме того, в 2025 году в 30 пилотных регионах создадут на базе первичных отделений движения "Научные клубы Первых". В "Движении первых" заверили, что проект позволит познакомить детей с опытно-экспериментальной и исследовательской деятельностью.
"Движение первых" вместе с Росмолодежью, Минобрнауки России и Минпросвещения России реализует проекты, направленные на массовое вовлечение детей и молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Это инициативы в рамках реализации национальных проектов "Образование", "Наука и университеты" и Десятилетия науки и технологий.
РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В "Зарнице 2.0" должны участвовать еще больше школ, считает Кириенко
14 сентября, 16:56
 
ОбществоРоссияГригорий ГуровКурчатовский институтОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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