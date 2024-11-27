https://ria.ru/20241127/kitay-1985917242.html

Посол в Китае Моргулов оценил интерес к российской продукции

Посол в Китае Моргулов оценил интерес к российской продукции - РИА Новости, 27.11.2024

Посол в Китае Моргулов оценил интерес к российской продукции

Интерес к российской продукции у китайского потребителя не падает, спрос на нее в последнее время приобрел системный и устойчивый характер, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:46

2024-11-27T06:46

2024-11-27T06:46

китай

россия

игорь моргулов

в мире

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ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Интерес к российской продукции у китайского потребителя не падает, спрос на нее в последнее время приобрел системный и устойчивый характер, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. Посол прокомментировал для РИА Новости российское участие в крупнейших международных выставках в Китае в последний месяц и интерес китайских партнеров к продукции из РФ. "Могу с уверенностью сказать, что интерес к российской продукции у китайского потребителя не падает. Спрос на нее в последнее время приобрел здесь системный и устойчивый характер. Об этом, прежде всего, свидетельствуют показатели двустороннего товарооборота, которые, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, продолжают движение по восходящей траектории", - заявил Моргулов. Он напомнил, что согласно таможенной статистике КНР, "по итогам января-октября текущего года объем российско-китайской торговли увеличился на 2,8%, до 202 миллиардов в долларовом эквиваленте, причем с положительным сальдо в нашу пользу". "Второй год подряд мы уверенно преодолеваем заданную лидерами двухсотмиллиардную планку, в чем, к слову, сомневались некоторые скептики, уже обеспечив задел для хорошего результата по итогам всего года", - указал дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых десяти месяцев 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 202,211 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html

https://ria.ru/20240921/chasy-1973954033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, игорь моргулов, в мире