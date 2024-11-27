СМИ: Киев боится контактировать по "мирному плану" с новой командой в США
Киев боится обсуждать с командой Трампа "мирный план", ждет инаугурацию
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Киев опасается контактировать по "мирному плану" для Украины с новой командой в США до инаугурации Дональда Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Издание передает слова собеседника из команды Владимира Зеленского, согласно которым новая американская команда ждет от Украины "реалистичного сценария окончания войны". "Сейчас Украине нет смысла давить на Трампа, потому что у него нет решения. И чем сильнее мы будем давить, тем быстрее можем нарваться на такое решение, которое нам вообще не понравится", - приводит издание слова источника.
В свою очередь, как утверждает источник того же издания в политическом истеблишменте Украины, на данный момент у Киева и Вашингтона отношения начинаются "с чистого листа", По его словам, задача Киева "никуда не вляпаться и не давить излишне". "Поэтому сейчас надо пройти зиму и дождаться инаугурации, а тогда уже предметно говорить", - добавил собеседник.
В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.
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