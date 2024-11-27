https://ria.ru/20241127/kiev-1985920498.html

В Киеве поврежден объект инфраструктуры

В Киеве поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.11.2024

В Киеве поврежден объект инфраструктуры

В Киеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры из-за работы украинского ПВО и падения обломков беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:56

2024-11-27T07:56

2024-11-27T07:56

в мире

киев

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Киеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры из-за работы украинского ПВО и падения обломков беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко."По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры", - написал Попко.Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве.

https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, страна.ua