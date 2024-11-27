https://ria.ru/20241127/kiev-1985920498.html
В Киеве поврежден объект инфраструктуры
В Киеве поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.11.2024
В Киеве поврежден объект инфраструктуры
В Киеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры из-за работы украинского ПВО и падения обломков беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:56
2024-11-27T07:56
2024-11-27T07:56
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Киеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры из-за работы украинского ПВО и падения обломков беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко."По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры", - написал Попко.Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, страна.ua
В Киеве поврежден объект инфраструктуры
В Киеве из-за работы ПВО поврежден объект инфраструктуры
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
В Киеве заявили о повреждении объекта инфраструктуры из-за работы украинского ПВО и падения обломков беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале
написал начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры", - написал Попко.
Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве
.