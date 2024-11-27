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На юго-западе Москвы загорелся хостел
На юго-западе Москвы загорелся хостел - РИА Новости, 27.11.2024
На юго-западе Москвы загорелся хостел
Пожар в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве произошел в хостеле, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:06
2024-11-27T18:06
2024-11-27T18:31
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве произошел в хостеле, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее представитель столичных экстренных служб сообщил РИА Новости, что административное здание загорелось на площади порядка 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуировано около 30 человек. "Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в хостеле в 4-м Верхнем Михайловском проезде", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На юго-западе Москвы загорелся хостел
В Москве в 4-м Верхнем Михайловском проезде загорелся хостел