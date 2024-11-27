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На юго-западе Москвы загорелся хостел - РИА Новости, 27.11.2024
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18:06 27.11.2024 (обновлено: 18:31 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/khostel-1986061493.html
На юго-западе Москвы загорелся хостел
На юго-западе Москвы загорелся хостел - РИА Новости, 27.11.2024
На юго-западе Москвы загорелся хостел
Пожар в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве произошел в хостеле, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:06
2024-11-27T18:31
происшествия
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россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве произошел в хостеле, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее представитель столичных экстренных служб сообщил РИА Новости, что административное здание загорелось на площади порядка 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуировано около 30 человек. "Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в хостеле в 4-м Верхнем Михайловском проезде", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На юго-западе Москвы загорелся хостел

В Москве в 4-м Верхнем Михайловском проезде загорелся хостел

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве произошел в хостеле, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее представитель столичных экстренных служб сообщил РИА Новости, что административное здание загорелось на площади порядка 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуировано около 30 человек.
"Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в хостеле в 4-м Верхнем Михайловском проезде", - говорится в сообщении.
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