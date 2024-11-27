https://ria.ru/20241127/khostel-1986061493.html

На юго-западе Москвы загорелся хостел

На юго-западе Москвы загорелся хостел - РИА Новости, 27.11.2024

На юго-западе Москвы загорелся хостел

Пожар в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве произошел в хостеле, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:06

2024-11-27T18:06

2024-11-27T18:31

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве произошел в хостеле, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее представитель столичных экстренных служб сообщил РИА Новости, что административное здание загорелось на площади порядка 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуировано около 30 человек. "Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в хостеле в 4-м Верхнем Михайловском проезде", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1985908520.html

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2024

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происшествия, москва, россия