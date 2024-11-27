https://ria.ru/20241127/kholokost-1986114453.html

Умер офицер, казнивший нациста и идеолога холокоста

Умер офицер, казнивший нациста и идеолога холокоста - РИА Новости, 27.11.2024

Умер офицер, казнивший нациста и идеолога холокоста

Бывший офицер ШАБАС (Управления тюрем Израиля) Шалом Нагар, который привел в исполнение смертный приговор, вынесенный нацисту Адольфа Эйхмана, скончался в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:47

2024-11-27T22:47

2024-11-27T23:38

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший офицер ШАБАС (Управления тюрем Израиля) Шалом Нагар, который привел в исполнение смертный приговор, вынесенный нацисту Адольфа Эйхмана, скончался в возрасте 83 лет, сообщает израильский Седьмой канал."Нагар служил тюремным надзирателем и был выбран тем, кто повесит нацистского преступника — "архитектора холокоста" Адольфа Эйхмана. Это была первая и единственная официальная смертная казнь в истории Израиля", — пишет издание.Как говорится в публикации, Шалому Нагару в течение многих лет запрещали раскрывать информацию о том, что он палач Эйхмана. В первый год после казни у него были проблемы со сном."Мне снились сны, и все время казалось, что Эйхман преследует меня. Так продолжалось целый год. А затем все прекратилось, будто ничего и не было. Я хранил тайну 30 лет. О том, что я повесил Эйхмана, знали только моя жена и командиры, — рассказывал Нагар.Оберштурмбанфюрер Адольф Эйхман в гитлеровской империи отвечал за "окончательное решение еврейского вопроса". После визита в Освенцим в 1941 году он санкционировал отправку евреев в лагеря смерти. В августе 1944-го Эйхман представил Гиммлеру отчет об уничтожении четырех миллионов человек. После поражения Германии он выдал себя за лейтенанта СС, воевавшего на Восточном фронте, и бежал в Италию. Дождавшись от аргентинских властей разрешения на эмиграцию, Эйхман отправился за океан с фальшивым паспортом на имя беженца Риккардо Клемента.В Аргентине оберштурмбанфюрер завел семью, работал в представительстве "Мерседес-Бенц". Однако в 1958-м на его след вышла израильская разведка "Моссад". Операцию по поимке Эйхмана возглавил лично Иссер Харель, директор спецслужбы. Эйхмана схватили прямо на улице Буэнос-Айреса 11 мая 1960-го. Ему вкололи мощный транквилизатор и вывезли в Иерусалим на самолете израильской авиакомпании "Эль-Аль". Суд над нацистом завершился 15 декабря 1961 года вынесением смертного приговора. Адольфа Эйхмана повесили в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года в тюрьме города Рамле.

https://ria.ru/20240127/kholokost-1923407028.html

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в мире, справки, израиль, освенцим, германия, моссад