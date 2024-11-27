Рейтинг@Mail.ru
В США задались неудобным вопросом о ядерной войне - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/khinkl-1986000048.html
В США задались неудобным вопросом о ядерной войне
В США задались неудобным вопросом о ядерной войне - РИА Новости, 27.11.2024
В США задались неудобным вопросом о ядерной войне
Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X по поводу противоречивой и лицемерной природоохранной политики Европы на фоне угрозы... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:22
2024-11-27T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X по поводу противоречивой и лицемерной природоохранной политики Европы на фоне угрозы ядерного конфликта."Те же антигуманные либералы в Европе, которые губят свою экономику, чтобы якобы "защитить окружающую среду", пытаются начать ядерную войну, которая "не навредит окружающей среде?", – поразился он.В ноябре состоялась климатическая конференция ООН COP29 в Баку, в результате которой было принято решение втрое увеличить имеющиеся мощности АЭС к 2050 году.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241127/priznanie-1985960904.html
https://ria.ru/20241127/dizen-1985941171.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdc427653874e4f76c2722c386cd810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Украина
В США задались неудобным вопросом о ядерной войне

Журналист Хинкл указал на лицемерие Европы в вопросах экологии и ядерной войны

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X по поводу противоречивой и лицемерной природоохранной политики Европы на фоне угрозы ядерного конфликта.
"Те же антигуманные либералы в Европе, которые губят свою экономику, чтобы якобы "защитить окружающую среду", пытаются начать ядерную войну, которая "не навредит окружающей среде?", – поразился он.
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
США сделали неожиданное признание о России и Украине
Вчера, 11:50
В ноябре состоялась климатическая конференция ООН COP29 в Баку, в результате которой было принято решение втрое увеличить имеющиеся мощности АЭС к 2050 году.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Флаги США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине
Вчера, 10:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала