https://ria.ru/20241127/khinkl-1986000048.html

В США задались неудобным вопросом о ядерной войне

В США задались неудобным вопросом о ядерной войне - РИА Новости, 27.11.2024

В США задались неудобным вопросом о ядерной войне

Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X по поводу противоречивой и лицемерной природоохранной политики Европы на фоне угрозы... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:22

2024-11-27T14:22

2024-11-27T14:22

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X по поводу противоречивой и лицемерной природоохранной политики Европы на фоне угрозы ядерного конфликта."Те же антигуманные либералы в Европе, которые губят свою экономику, чтобы якобы "защитить окружающую среду", пытаются начать ядерную войну, которая "не навредит окружающей среде?", – поразился он.В ноябре состоялась климатическая конференция ООН COP29 в Баку, в результате которой было принято решение втрое увеличить имеющиеся мощности АЭС к 2050 году.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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