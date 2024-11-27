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ВВС Израиля атаковали секретный ракетный завод "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 27.11.2024
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14:05 27.11.2024 (обновлено: 14:22 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/izrail-1985992532.html
ВВС Израиля атаковали секретный ракетный завод "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля атаковали секретный ракетный завод "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 27.11.2024
ВВС Израиля атаковали секретный ракетный завод "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля в ночь на среду незадолго до вступления в силу режима прекращения огня с Ливаном массированно атаковали секретный ракетный завод движения "Хезболлы" РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:05
2024-11-27T14:22
в мире
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь на среду незадолго до вступления в силу режима прекращения огня с Ливаном массированно атаковали секретный ракетный завод движения "Хезболлы" в глубине ливанской территории, сбросив на объект порядка 100 бомб, сообщил 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, целью атаки было уничтожение этого завода по производству ракет класса "земла-земля" и лишить "Хезболлу" возможности производить такие ракеты. Объект расположен в районе города Баальбек в долине Бекаа на востоке Ливана. Отмечается, что для его уничтожения были использованы в том числе и противобункерные бомбы. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Оно вступило в силу в ночь на среду. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлы" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге Ливана.
https://ria.ru/20241126/izrail-1985893787.html
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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля атаковали секретный ракетный завод "Хезболлы" в Ливане

ВВС Израиля сбросили 100 бомб на секретный ракетный завод "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь на среду незадолго до вступления в силу режима прекращения огня с Ливаном массированно атаковали секретный ракетный завод движения "Хезболлы" в глубине ливанской территории, сбросив на объект порядка 100 бомб, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, целью атаки было уничтожение этого завода по производству ракет класса "земла-земля" и лишить "Хезболлу" возможности производить такие ракеты. Объект расположен в районе города Баальбек в долине Бекаа на востоке Ливана.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Сирены тревоги звучат в Израиле после одобрения прекращения огня с Ливаном
26 ноября, 23:30
Отмечается, что для его уничтожения были использованы в том числе и противобункерные бомбы.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Оно вступило в силу в ночь на среду. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлы" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге Ливана.
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В миреИзраильЛиванСШАБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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