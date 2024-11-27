ВВС Израиля атаковали секретный ракетный завод "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля сбросили 100 бомб на секретный ракетный завод "Хезболлы" в Ливане
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. ВВС Израиля в ночь на среду незадолго до вступления в силу режима прекращения огня с Ливаном массированно атаковали секретный ракетный завод движения "Хезболлы" в глубине ливанской территории, сбросив на объект порядка 100 бомб, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Отмечается, что для его уничтожения были использованы в том числе и противобункерные бомбы.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Оно вступило в силу в ночь на среду. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлы" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге Ливана.