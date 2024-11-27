https://ria.ru/20241127/izrail-1985911136.html
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 27.11.2024
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий, предупреждая, что там... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:04
2024-11-27T04:04
2024-11-27T04:04
в мире
израиль
бейрут
ливан
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93f3b3f46644acd4474629cd357b3a76.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий, предупреждая, что там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах", сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя армии. "Арабоязычный представитель (армии - ред.) Израиля опубликовал карту с несколькими зданиями в кварталах Гхбейри и Бурдж-аль-Бараджне в южных пригородах Бейрута. Позже он призвал людей срочно покинуть Лейляки и Шувайфат", - говорится в сообщении телеканала. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против".
https://ria.ru/20241125/ssha-1985640227.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dea14f191f58f20707746ce30cc7012c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться
Al Jazeera: ЦАХАЛ призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться