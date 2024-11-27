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Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 27.11.2024
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04:04 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/izrail-1985911136.html
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 27.11.2024
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий, предупреждая, что там... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:04
2024-11-27T04:04
в мире
израиль
бейрут
ливан
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий, предупреждая, что там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах", сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя армии. "Арабоязычный представитель (армии - ред.) Израиля опубликовал карту с несколькими зданиями в кварталах Гхбейри и Бурдж-аль-Бараджне в южных пригородах Бейрута. Позже он призвал людей срочно покинуть Лейляки и Шувайфат", - говорится в сообщении телеканала. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против".
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в мире, израиль, бейрут, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Al Jazeera: ЦАХАЛ призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий, предупреждая, что там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах", сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя армии.
"Арабоязычный представитель (армии - ред.) Израиля опубликовал карту с несколькими зданиями в кварталах Гхбейри и Бурдж-аль-Бараджне в южных пригородах Бейрута. Позже он призвал людей срочно покинуть Лейляки и Шувайфат", - говорится в сообщении телеканала.
Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против".
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В миреИзраильБейрутЛиванБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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