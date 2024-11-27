https://ria.ru/20241127/izrail-1985911136.html

Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться - РИА Новости, 27.11.2024

Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий, предупреждая, что там... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:04

2024-11-27T04:04

2024-11-27T04:04

в мире

израиль

бейрут

ливан

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей ряда районов в южных пригородах Бейрута немедленно эвакуироваться из нескольких зданий, предупреждая, что там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах", сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя армии. "Арабоязычный представитель (армии - ред.) Израиля опубликовал карту с несколькими зданиями в кварталах Гхбейри и Бурдж-аль-Бараджне в южных пригородах Бейрута. Позже он призвал людей срочно покинуть Лейляки и Шувайфат", - говорится в сообщении телеканала. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном. Позже военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном десятью голосами "за" и одним "против".

https://ria.ru/20241125/ssha-1985640227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, бейрут, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024