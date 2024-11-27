https://ria.ru/20241127/ivleeva-1989182164.html

Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии

Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии - РИА Новости, 14.12.2024

Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии

Московский городской признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-11-27T20:01

2024-11-27T20:01

2024-12-14T08:32

происшествия

россия

анастасия ивлеева

московский городской суд

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московский городской признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке инстанции. "Оставить постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказано в карточке административного дела. Тверской райсуд в апреле оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Тогда ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала.* Принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241205/ivleeva-1987504011.html

https://ria.ru/20241125/noyz-1985658050.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, анастасия ивлеева, московский городской суд