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Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии - РИА Новости, 14.12.2024
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20:01 27.11.2024 (обновлено: 08:32 14.12.2024)
https://ria.ru/20241127/ivleeva-1989182164.html
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии - РИА Новости, 14.12.2024
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии
Московский городской признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-11-27T20:01
2024-12-14T08:32
происшествия
россия
анастасия ивлеева
московский городской суд
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московский городской признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке инстанции. "Оставить постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказано в карточке административного дела. Тверской райсуд в апреле оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию". Ивлеева в суде не присутствовала. Тогда ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Вину в дискредитации армии блогер не признала.* Принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241205/ivleeva-1987504011.html
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происшествия, россия, анастасия ивлеева, московский городской суд
Происшествия, Россия, Анастасия Ивлеева, Московский городской суд
Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии

Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии в 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Анастасия Ивлеева
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московский городской признал законным штраф в 50 тысяч рублей, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке инстанции.
"Оставить постановление без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказано в карточке административного дела.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Суд прекратил дело Ивлеевой с "Тим Филмз"
5 декабря, 13:14
Тверской райсуд в апреле оштрафовал Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Тогда же в судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".
Ивлеева в суде не присутствовала. Тогда ее адвокат Калой Ахильгов просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления.
Вину в дискредитации армии блогер не признала.
* Принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская
Noize MC* - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию армии
25 ноября, 19:33
 
ПроисшествияРоссияАнастасия ИвлееваМосковский городской суд
 
 
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