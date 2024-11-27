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Эксперт оценила интерес общества к биогенетике - РИА Новости, 27.11.2024
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Наука
 
19:44 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/interes-1986091520.html
Эксперт оценила интерес общества к биогенетике
Эксперт оценила интерес общества к биогенетике - РИА Новости, 27.11.2024
Эксперт оценила интерес общества к биогенетике
Выросший в обществе большой интерес к применению результатов биогенетики в медицине способствует развитию этой области современной науки, считает заместитель... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:44
2024-11-27T19:44
наука
россия
мария воронцова
общество
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СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Выросший в обществе большой интерес к применению результатов биогенетики в медицине способствует развитию этой области современной науки, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. Вопросы восприятия обществом результатов работ в области биогенетики обсуждались на сессии "Высокотехнологичные лекарственные препараты, генная и клеточная терапия: от исследований к медицине будущего" IV Конгресса молодых ученых. "Мы всегда должны помнить о такой вещи, как ответственность. Мы работаем с человеком, поэтому нам - ученым и врачам - в области биомедицины всегда надо помнить, что во главе - безопасность", - отметила заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова Анастасия Ефименко. В свою очередь Мария Воронцова отметила значение интереса со стороны общества для развития науки. В настоящее время сошлись воедино факторы, необходимые для развития биогенетики - "необходимые ресурсы, необходимое количество знаний, а также это созревший интерес общественности вне науки к данным темам". Сейчас применение результатов генетических исследований уже доступно для медицины, отметила Воронцова. "Появляются уже первые результаты. А первые результаты - это всегда заводит, это всегда придает мотивации, энтузиазма", - подчеркнула она. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
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россия, мария воронцова, общество
Наука, Россия, Мария Воронцова, Общество
Эксперт оценила интерес общества к биогенетике

Воронцова: интерес общества к биогенетике способствует развитию науки

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМария Воронцова на Конгрессе молодых ученых-2024
Мария Воронцова на Конгрессе молодых ученых-2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Мария Воронцова на Конгрессе молодых ученых-2024
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СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Выросший в обществе большой интерес к применению результатов биогенетики в медицине способствует развитию этой области современной науки, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
Вопросы восприятия обществом результатов работ в области биогенетики обсуждались на сессии "Высокотехнологичные лекарственные препараты, генная и клеточная терапия: от исследований к медицине будущего" IV Конгресса молодых ученых.
Мария Воронцова на Конгрессе молодых ученых-2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Вчера, 18:52
"Мы всегда должны помнить о такой вещи, как ответственность. Мы работаем с человеком, поэтому нам - ученым и врачам - в области биомедицины всегда надо помнить, что во главе - безопасность", - отметила заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова Анастасия Ефименко.
В свою очередь Мария Воронцова отметила значение интереса со стороны общества для развития науки.
В настоящее время сошлись воедино факторы, необходимые для развития биогенетики - "необходимые ресурсы, необходимое количество знаний, а также это созревший интерес общественности вне науки к данным темам".
Сейчас применение результатов генетических исследований уже доступно для медицины, отметила Воронцова.
"Появляются уже первые результаты. А первые результаты - это всегда заводит, это всегда придает мотивации, энтузиазма", - подчеркнула она.
РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
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