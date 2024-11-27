https://ria.ru/20241127/inoagent-1985927829.html

Дудю* грозит иноагентский штраф

Дудю* грозит иноагентский штраф - РИА Новости, 27.11.2024

Дудю* грозит иноагентский штраф

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) за... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:30

2024-11-27T09:30

2024-11-27T09:41

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Дудя Ю.А.*, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Протокол составлен за производство или распространение материалов иноагентом с использованием сети без указания на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента. Блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ

https://ria.ru/20241126/shtraf-1985874196.html

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россия, москва, происшествия, иноагент, общество