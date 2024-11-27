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Дудю* грозит иноагентский штраф - РИА Новости, 27.11.2024
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09:30 27.11.2024 (обновлено: 09:41 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/inoagent-1985927829.html
Дудю* грозит иноагентский штраф
Дудю* грозит иноагентский штраф - РИА Новости, 27.11.2024
Дудю* грозит иноагентский штраф
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) за... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:30
2024-11-27T09:41
россия
москва
происшествия
иноагент
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Дудя Ю.А.*, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Протокол составлен за производство или распространение материалов иноагентом с использованием сети без указания на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента. Блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
https://ria.ru/20241126/shtraf-1985874196.html
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россия, москва, происшествия, иноагент, общество
Россия, Москва, Происшествия, иноагент, Общество
Дудю* грозит иноагентский штраф

Блогеру Дудю грозит штраф за отсутствие иноагентской плашки

© интернет-канал вДудьЮрий Дудь
Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© интернет-канал вДудь
Юрий Дудь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол в отношении Дудя Ю.А.*, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Эйдельман* грозит очередной иноагентский штраф
26 ноября, 19:40
Протокол составлен за производство или распространение материалов иноагентом с использованием сети без указания на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента. Блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
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