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Два современных гостиничных комплекса за 900 млн руб построят в Ингушетии

Два современных гостиничных комплекса за 900 млн руб построят в Ингушетии - РИА Новости, 27.11.2024

Два современных гостиничных комплекса за 900 млн руб построят в Ингушетии

Группа "Сафмар" построит в Ингушетии два гостиничных комплекса уровнем комфорта три и пять звезд, стоимость реализации проектов составляет около 900 миллионов... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:14

2024-11-27T21:14

2024-11-27T21:14

республика ингушетия

магас

назрань

махмуд-али калиматов

сафмар

россия

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НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Группа "Сафмар" построит в Ингушетии два гостиничных комплекса уровнем комфорта три и пять звезд, стоимость реализации проектов составляет около 900 миллионов рублей, их одобрил инвестиционный совет при главе республики, сообщил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов. "Группа "Сафмар" обязуется построить в Магасе и Назрани два гостиничных комплекса. Общий объем инвестиций составит порядка 900 миллионов рублей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. В пятизвездочном отеле, который будет находиться в столице республики Магасе на площади 1,14 гектара, предполагается разместить 64 номера с различным уровнем комфорта, ресторан с открытой террасой, бассейн со СПА-комплексом и тренажерный зал. Трехзвездочный отель на 70 номеров построят в Назрани на площади 7,25 гектара, при нем будет благоустроенная парковая зона с фонтанами, спортивные площадки, тренажерный зал, амфитеатр и бизнес-центр с многофункциональными залами. Также будет создано три тысячи парковочных мест. Оба инвестпроекта планируется реализовывать с 2025 по 2029 годы. "Такие проекты – это основа для формирования нового облика Ингушетии. Это не просто гостиницы, это – новые возможности, новые рабочие места, развитие малого бизнеса и предоставляемых услуг и, что самое главное, рост туристической привлекательности республики", - отметил Калиматов. Глава региона добавил, что инвестиционный совет также одобрил проект строительства комплекса элитных многоквартирных жилых домов в Магасе на 636 квартир. Срок его реализации – 2025-2027 годы.

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магас, назрань, махмуд-али калиматов, сафмар, россия