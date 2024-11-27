https://ria.ru/20241127/ingushetiya-1986106475.html
Два современных гостиничных комплекса за 900 млн руб построят в Ингушетии
Два современных гостиничных комплекса за 900 млн руб построят в Ингушетии - РИА Новости, 27.11.2024
Два современных гостиничных комплекса за 900 млн руб построят в Ингушетии
Группа "Сафмар" построит в Ингушетии два гостиничных комплекса уровнем комфорта три и пять звезд, стоимость реализации проектов составляет около 900 миллионов... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:14
2024-11-27T21:14
2024-11-27T21:14
республика ингушетия
магас
назрань
махмуд-али калиматов
сафмар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557604_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_95a39de56d0fd72dc31e0741448b4718.jpg
НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Группа "Сафмар" построит в Ингушетии два гостиничных комплекса уровнем комфорта три и пять звезд, стоимость реализации проектов составляет около 900 миллионов рублей, их одобрил инвестиционный совет при главе республики, сообщил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов. "Группа "Сафмар" обязуется построить в Магасе и Назрани два гостиничных комплекса. Общий объем инвестиций составит порядка 900 миллионов рублей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. В пятизвездочном отеле, который будет находиться в столице республики Магасе на площади 1,14 гектара, предполагается разместить 64 номера с различным уровнем комфорта, ресторан с открытой террасой, бассейн со СПА-комплексом и тренажерный зал. Трехзвездочный отель на 70 номеров построят в Назрани на площади 7,25 гектара, при нем будет благоустроенная парковая зона с фонтанами, спортивные площадки, тренажерный зал, амфитеатр и бизнес-центр с многофункциональными залами. Также будет создано три тысячи парковочных мест. Оба инвестпроекта планируется реализовывать с 2025 по 2029 годы. "Такие проекты – это основа для формирования нового облика Ингушетии. Это не просто гостиницы, это – новые возможности, новые рабочие места, развитие малого бизнеса и предоставляемых услуг и, что самое главное, рост туристической привлекательности республики", - отметил Калиматов. Глава региона добавил, что инвестиционный совет также одобрил проект строительства комплекса элитных многоквартирных жилых домов в Магасе на 636 квартир. Срок его реализации – 2025-2027 годы.
магас
назрань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557604_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1c68a0a20edc46ab435b6e688d1a532c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магас, назрань, махмуд-али калиматов, сафмар, россия
Республика Ингушетия, Магас, Назрань, Махмуд-Али Калиматов, Сафмар, Россия
Два современных гостиничных комплекса за 900 млн руб построят в Ингушетии
В Ингушетии построят современные гостиничные комплексы за 900 миллионов рублей
НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Группа "Сафмар" построит в Ингушетии два гостиничных комплекса уровнем комфорта три и пять звезд, стоимость реализации проектов составляет около 900 миллионов рублей, их одобрил инвестиционный совет при главе республики, сообщил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.
"Группа "Сафмар" обязуется построить в Магасе и Назрани два гостиничных комплекса. Общий объем инвестиций составит порядка 900 миллионов рублей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
В пятизвездочном отеле, который будет находиться в столице республики Магасе на площади 1,14 гектара, предполагается разместить 64 номера с различным уровнем комфорта, ресторан с открытой террасой, бассейн со СПА-комплексом и тренажерный зал.
Трехзвездочный отель на 70 номеров построят в Назрани на площади 7,25 гектара, при нем будет благоустроенная парковая зона с фонтанами, спортивные площадки, тренажерный зал, амфитеатр и бизнес-центр с многофункциональными залами. Также будет создано три тысячи парковочных мест.
Оба инвестпроекта планируется реализовывать с 2025 по 2029 годы.
"Такие проекты – это основа для формирования нового облика Ингушетии. Это не просто гостиницы, это – новые возможности, новые рабочие места, развитие малого бизнеса и предоставляемых услуг и, что самое главное, рост туристической привлекательности республики", - отметил Калиматов.
Глава региона добавил, что инвестиционный совет также одобрил проект строительства комплекса элитных многоквартирных жилых домов в Магасе на 636 квартир. Срок его реализации – 2025-2027 годы.