В Калужской области начали производить кроссоверы Haval
Калужский завод "Автомобильные технологии" наладил выпуск кроссоверов Haval M6
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкСборка автомобилей Haval
Сборка автомобилей Haval . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
В начале ноября губернатор сообщил, что открывшееся в марте на площадке бывшего завода "ПСМА Рус" предприятие "Автомобильные технологии" выпускает Citroen C5 Aircross и намерено расширять производство.
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"Позитивная новость - на производственной площадке "Автомобильных технологий" в Калужской области налажено производство кроссоверов популярного в России китайского бренда, модель Haval M6", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале в среду.
Он отметил, что за девять месяцев 2024 года рост промышленного производства в Калужской области составил 12,4%.
"Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок", - подчеркнул губернатор.
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