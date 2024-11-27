https://ria.ru/20241127/haval-1986072865.html

В Калужской области начали производить кроссоверы Haval

В Калужской области начали производить кроссоверы Haval - РИА Новости, 27.11.2024

В Калужской области начали производить кроссоверы Haval

Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:38

2024-11-27T18:38

2024-11-27T18:38

экономика

калужская область

россия

владислав шапша

псма рус

haval

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В начале ноября губернатор сообщил, что открывшееся в марте на площадке бывшего завода "ПСМА Рус" предприятие "Автомобильные технологии" выпускает Citroen C5 Aircross и намерено расширять производство. "Позитивная новость - на производственной площадке "Автомобильных технологий" в Калужской области налажено производство кроссоверов популярного в России китайского бренда, модель Haval M6", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале в среду. Он отметил, что за девять месяцев 2024 года рост промышленного производства в Калужской области составил 12,4%. "Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241023/lada-1979462500.html

https://ria.ru/20240913/minpromtorg-1972541347.html

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Наталья Макарова

экономика, калужская область, россия, владислав шапша, псма рус, haval