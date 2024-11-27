Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области начали производить кроссоверы Haval - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/haval-1986072865.html
В Калужской области начали производить кроссоверы Haval
В Калужской области начали производить кроссоверы Haval - РИА Новости, 27.11.2024
В Калужской области начали производить кроссоверы Haval
Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:38
2024-11-27T18:38
экономика
калужская область
россия
владислав шапша
псма рус
haval
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/71/1555297189_0:96:2239:1355_1920x0_80_0_0_b79e93b6aff3e048c5f2a547f8539fa1.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В начале ноября губернатор сообщил, что открывшееся в марте на площадке бывшего завода "ПСМА Рус" предприятие "Автомобильные технологии" выпускает Citroen C5 Aircross и намерено расширять производство. "Позитивная новость - на производственной площадке "Автомобильных технологий" в Калужской области налажено производство кроссоверов популярного в России китайского бренда, модель Haval M6", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале в среду. Он отметил, что за девять месяцев 2024 года рост промышленного производства в Калужской области составил 12,4%. "Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241023/lada-1979462500.html
https://ria.ru/20240913/minpromtorg-1972541347.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/71/1555297189_153:0:2085:1449_1920x0_80_0_0_90837b2ba45c6c5ba5669ea306caaf8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калужская область, россия, владислав шапша, псма рус, haval
Экономика, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, ПСМА Рус, Haval
В Калужской области начали производить кроссоверы Haval

Калужский завод "Автомобильные технологии" наладил выпуск кроссоверов Haval M6

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкСборка автомобилей Haval
Сборка автомобилей Haval - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Сборка автомобилей Haval . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Завод "Автомобильные технологии" в Калужской области наладил выпуск автомобилей-кроссоверов Haval M6, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
В начале ноября губернатор сообщил, что открывшееся в марте на площадке бывшего завода "ПСМА Рус" предприятие "Автомобильные технологии" выпускает Citroen C5 Aircross и намерено расширять производство.
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России
23 октября, 05:34
«
"Позитивная новость - на производственной площадке "Автомобильных технологий" в Калужской области налажено производство кроссоверов популярного в России китайского бренда, модель Haval M6", - сообщил Шапша в своем Telegram-канале в среду.
Он отметил, что за девять месяцев 2024 года рост промышленного производства в Калужской области составил 12,4%.
"Это результат и перезагрузки нашего автопрома. Все договоренности и планы предприятия выполняют. Помогаем в их реализации. В том числе во время наших зарубежных рабочих поездок", - подчеркнул губернатор.
Автомобили едут по Гагаринскому тоннелю в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили
13 сентября, 15:37
 
ЭкономикаКалужская областьРоссияВладислав ШапшаПСМА РусHaval
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала