https://ria.ru/20241127/hamas-1986018272.html

ХАМАС опасается возобновления боевых действий в Ливане

ХАМАС опасается возобновления боевых действий в Ливане - РИА Новости, 27.11.2024

ХАМАС опасается возобновления боевых действий в Ливане

Запрет на возвращение жителей поселений на севере Израиля в свои дома вызывает опасения, что в Тель-Авиве могут вновь возобновить боевые действия на Ливанском... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:29

2024-11-27T16:29

2024-11-27T16:29

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Запрет на возвращение жителей поселений на севере Израиля в свои дома вызывает опасения, что в Тель-Авиве могут вновь возобновить боевые действия на Ливанском направлении, заявил РИА Новости представитель ХАМАС по СМИ в Ливане Валид аль-Килани. "Вызывает опасение другое: Израиль до сих пор не разрешает поселенцам вернуться в их дома на севере, а это может говорить о возможном возобновлении войны. Мы же со своей стороны обязуемся не выходить за рамки любых соглашений, гарантирующих сохранение безопасности и стабильности Ливана, находясь в постоянной координации с "Хезболлой", - сказал аль-Килани. По словам спикера ХАМАС, соглашение между Израилем и Ливаном окажет давление на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху внутри израильского общества. "А это, в свою очередь, должно заставить его вернуться к переговорам с движением ХАМАС, которое твердо стоит на своих условиях", - добавил он. "Нас нисколько не беспокоит тот факт, что на ливанском фронте наступило затишье. Палестинское сопротивление и ХАМАС и ранее вели войны с израильтянами в Газе, будучи одинокими в этих битвах и не имея других фронтов поддержки", - сказал аль-Килани, говоря о том, как может отразиться прекращение огня в Ливане на войну в секторе Газа. По словам собеседника агентства, в ХАМАС считают произошедшее на ливанском фронте победой движения "Хезболлы". "То, что Израиль дал согласие на прекращение огня, было продиктовано успехами ливанского сопротивления на поле боя", - пояснил он. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболла" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге Ливана.

https://ria.ru/20241127/hamas-1985934152.html

https://ria.ru/20241127/izrail-1985910250.html

https://ria.ru/20241121/khamas-1985037893.html

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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024