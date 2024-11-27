ХАМАС прокомментировало перемирие между Ливаном и Израилем
ХАМАС устраивает соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось с достижения соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим.
"Решение принимала не только (ливанское шиитское движение - ред.) "Хезболлах". Если ливанский народ решил, что в его интересах достичь соглашения с Израилем, нас это устраивает, потому что наша цель не заключалась в том, чтобы (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху разрушил Ливан", - заявил он в интервью итальянской газете Repubblica.
Басем подчеркнул, что ХАМАС "не чувствует себя преданным" со стороны "Хезболлах".
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.