https://ria.ru/20241127/hamas-1985963318.html

ХАМАС прокомментировало перемирие между Ливаном и Израилем

ХАМАС прокомментировало перемирие между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 27.11.2024

ХАМАС прокомментировало перемирие между Ливаном и Израилем

Палестинское движение ХАМАС согласилось с достижения соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:04

2024-11-27T12:04

2024-11-27T12:04

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось с достижения соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим. "Решение принимала не только (ливанское шиитское движение - ред.) "Хезболлах". Если ливанский народ решил, что в его интересах достичь соглашения с Израилем, нас это устраивает, потому что наша цель не заключалась в том, чтобы (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху разрушил Ливан", - заявил он в интервью итальянской газете Repubblica. Басем подчеркнул, что ХАМАС "не чувствует себя преданным" со стороны "Хезболлах". “Любое соглашение с Ливаном, Йеменом или Ираном не обеспечит безопасность в регионе. Мира не будет, пока не будет решен палестинский вопрос", - сказал представитель ХАМАС, Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.

https://ria.ru/20241127/peremirie-1985914419.html

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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024