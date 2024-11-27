https://ria.ru/20241127/hamas-1985934152.html

В ХАМАС заявили о готовности к сделке по Газе

В ХАМАС заявили о готовности к сделке по Газе - РИА Новости, 27.11.2024

В ХАМАС заявили о готовности к сделке по Газе

В палестинском движении ХАМАС заявили о готовности к сделке о прекращении огня в секторе Газа после соглашения о перемирии Израиля с Ливаном, передаёт агентство РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:01

2024-11-27T10:01

2024-11-27T10:01

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС заявили о готовности к сделке о прекращении огня в секторе Газа после соглашения о перемирии Израиля с Ливаном, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя движения. "Высокопоставленный представитель палестинского движения, приветствуя прекращение огня, установившееся в Ливане, заявил, что ХАМАС готово к прекращению огня в секторе Газа", - говорится в сообщении. Как заявил агентству представитель движения, ХАМАС проинформировало посредников в Египте, Катаре и Турции о том, что оно готово к соглашению о прекращении огня и "серьёзной сделке" по обмену пленными. Однако, согласно агентству, он обвинил Израиль в препятствовании достижению соглашения. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/khamas-1985037893.html

https://ria.ru/20241127/bajden-1985910562.html

https://ria.ru/20241124/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024