https://ria.ru/20241127/guterresh-1985905597.html

Гутерреш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном

Гутерреш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 27.11.2024

Гутерреш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует сделку между Израилем и Ливаном о прекращении огня, выражает надежду, что она положит конец насилию,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:03

2024-11-27T02:03

2024-11-27T02:03

в мире

израиль

ливан

сша

антониу гутерреш

джо байден

стефан дюжаррик

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979736596_0:0:3267:1839_1920x0_80_0_0_22e3858fc756c4ec363292eb84433a1d.jpg

ООН, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует сделку между Израилем и Ливаном о прекращении огня, выражает надежду, что она положит конец насилию, сообщили в его офисе. Ранее президент США Джо Байден заявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном, достигнутое по итогам переговоров, вступит в силу в среду в 4.00 по местному времени и предполагает постоянный характер. "Генеральный секретарь приветствует объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Он надеется, что это соглашение сможет положить конец насилию, разрушениям и страданиям, которые испытывают народы обеих стран. Генеральный секретарь призывает стороны в полной мере соблюдать и оперативно выполнять все свои обязательства, взятые в соответствии с настоящим соглашением", – сообщил журналистам представитель генсека Стефан Дюжаррик.

https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985890913.html

израиль

ливан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, сша, антониу гутерреш, джо байден, стефан дюжаррик, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024