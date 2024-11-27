https://ria.ru/20241127/guterresh-1985905597.html
Гутерреш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном
Гутерреш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 27.11.2024
Гутерреш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует сделку между Израилем и Ливаном о прекращении огня, выражает надежду, что она положит конец насилию,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:03
2024-11-27T02:03
2024-11-27T02:03
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стефан дюжаррик
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ООН, 27 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует сделку между Израилем и Ливаном о прекращении огня, выражает надежду, что она положит конец насилию, сообщили в его офисе. Ранее президент США Джо Байден заявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном, достигнутое по итогам переговоров, вступит в силу в среду в 4.00 по местному времени и предполагает постоянный характер. "Генеральный секретарь приветствует объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Он надеется, что это соглашение сможет положить конец насилию, разрушениям и страданиям, которые испытывают народы обеих стран. Генеральный секретарь призывает стороны в полной мере соблюдать и оперативно выполнять все свои обязательства, взятые в соответствии с настоящим соглашением", – сообщил журналистам представитель генсека Стефан Дюжаррик.
https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985890913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, сша, антониу гутерреш, джо байден, стефан дюжаррик, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Антониу Гутерреш, Джо Байден, Стефан Дюжаррик, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Гутерреш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном
Гутерреш надеется, что перемирие между Израилем и Ливаном положит конец насилию