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ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве начнет работать с 5 декабря

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве начнет работать с 5 декабря - РИА Новости, 27.11.2024

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве начнет работать с 5 декабря

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве начнет работать с 5 декабря вместе с торжественным открытием катка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:23

2024-11-27T15:23

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве начнет работать с 5 декабря вместе с торжественным открытием катка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка. Ранее в пресс-службе сообщали, что каток начнет работать с 6 декабря, торжественное открытие состоится 5 декабря. "Одновременно с катком на Красной площади закружит хоровод развлечений, знаменитая ГУМ-Ярмарка: карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения - пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла", - говорится в сообщении. Там отметили, что ГУМ-Каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9.00 до 23.30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Новогодний сеанс на ГУМ-Катке стартует в 22.00 31 декабря 2024 года и продлится до 2.00 1 января 2025 года. "Одна из главных и уникальных в своем роде инициатив ГУМ-Катка – бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" – национальной программы подготовки хоккеистов – можно будет учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта", - добавляется в сообщении. В пресс-службе уточнили, что по воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.

https://realty.ria.ru/20241101/bezopasnost-1981193070.html

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