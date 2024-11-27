https://ria.ru/20241127/gosizmena-1985907287.html
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене - РИА Новости, 27.11.2024
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, следует из электронной картотеки суда. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:43
2024-11-27T02:43
2024-11-27T02:43
происшествия
москва
госизмена
мещанский суд г. москвы
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, следует из электронной картотеки суда.Согласно базе данных, 26 ноября Мещанский суд удовлетворил ходайства о заключении под стражу Омельченко Т.Н. и Некрасова М.Б. Оба подозреваются в нарушениях по статье 275 Уголовного кодекса (госизмена). Решения суда вступают в силу с 30 ноября.Согласно статье 275 Уголовного кодекса, обвиняемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
https://ria.ru/20241125/sud-1985618576.html
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происшествия, москва, госизмена, мещанский суд г. москвы
Происшествия, Москва, госизмена, Мещанский суд г. Москвы
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по обвинению в госизмене