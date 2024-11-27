https://ria.ru/20241127/gosizmena-1985907287.html

В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене

В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене - РИА Новости, 27.11.2024

В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, следует из электронной картотеки суда. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:43

2024-11-27T02:43

2024-11-27T02:43

происшествия

москва

госизмена

мещанский суд г. москвы

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, следует из электронной картотеки суда.Согласно базе данных, 26 ноября Мещанский суд удовлетворил ходайства о заключении под стражу Омельченко Т.Н. и Некрасова М.Б. Оба подозреваются в нарушениях по статье 275 Уголовного кодекса (госизмена). Решения суда вступают в силу с 30 ноября.Согласно статье 275 Уголовного кодекса, обвиняемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

https://ria.ru/20241125/sud-1985618576.html

москва

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