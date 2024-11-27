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В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене - РИА Новости, 27.11.2024
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02:43 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/gosizmena-1985907287.html
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене - РИА Новости, 27.11.2024
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, следует из электронной картотеки суда. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:43
2024-11-27T02:43
происшествия
москва
госизмена
мещанский суд г. москвы
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, следует из электронной картотеки суда.Согласно базе данных, 26 ноября Мещанский суд удовлетворил ходайства о заключении под стражу Омельченко Т.Н. и Некрасова М.Б. Оба подозреваются в нарушениях по статье 275 Уголовного кодекса (госизмена). Решения суда вступают в силу с 30 ноября.Согласно статье 275 Уголовного кодекса, обвиняемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
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происшествия, москва, госизмена, мещанский суд г. москвы
Происшествия, Москва, госизмена, Мещанский суд г. Москвы
В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по обвинению в госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене, следует из электронной картотеки суда.
Согласно базе данных, 26 ноября Мещанский суд удовлетворил ходайства о заключении под стражу Омельченко Т.Н. и Некрасова М.Б. Оба подозреваются в нарушениях по статье 275 Уголовного кодекса (госизмена). Решения суда вступают в силу с 30 ноября.
Согласно статье 275 Уголовного кодекса, обвиняемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
Никита Журавель в Волгоградском областном суде - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии
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ПроисшествияМосквагосизменаМещанский суд г. Москвы
 
 
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