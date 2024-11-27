https://ria.ru/20241127/gosduma-1986118670.html

В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными

В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными - РИА Новости, 27.11.2024

В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными

В ГД внесен проект, наделяющий правительство РФ полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:44

2024-11-27T23:44

2024-11-27T23:45

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ГД внесен проект, наделяющий правительство РФ полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными. Инициативу внес госсовет Чувашии. "Проектом закона предлагается внести изменения в Федеральный закон №498-ФЗ, наделив правительство Российской Федерации полномочием по установлению порядка и критериев определения наличия или отсутствия у животного немотивированной агрессивности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что предложенные изменения будут способствовать снятию социальной напряженности в обществе при решении вопросов обращения с животными без владельцев.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html

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