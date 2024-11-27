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В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными - РИА Новости, 27.11.2024
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23:44 27.11.2024 (обновлено: 23:45 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/gosduma-1986118670.html
В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными
В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными - РИА Новости, 27.11.2024
В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными
В ГД внесен проект, наделяющий правительство РФ полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:44
2024-11-27T23:45
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ГД внесен проект, наделяющий правительство РФ полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными. Инициативу внес госсовет Чувашии. "Проектом закона предлагается внести изменения в Федеральный закон №498-ФЗ, наделив правительство Российской Федерации полномочием по установлению порядка и критериев определения наличия или отсутствия у животного немотивированной агрессивности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что предложенные изменения будут способствовать снятию социальной напряженности в обществе при решении вопросов обращения с животными без владельцев.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными

В Госдуму внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ГД внесен проект, наделяющий правительство РФ полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными.
Инициативу внес госсовет Чувашии.
"Проектом закона предлагается внести изменения в Федеральный закон №498-ФЗ, наделив правительство Российской Федерации полномочием по установлению порядка и критериев определения наличия или отсутствия у животного немотивированной агрессивности", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что предложенные изменения будут способствовать снятию социальной напряженности в обществе при решении вопросов обращения с животными без владельцев.
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