https://ria.ru/20241127/gosduma-1986118670.html
В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными
В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными - РИА Новости, 27.11.2024
В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными
В ГД внесен проект, наделяющий правительство РФ полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:44
2024-11-27T23:44
2024-11-27T23:45
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/56/1552265649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14d96bd5031fcc81dd4118235a316737.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ГД внесен проект, наделяющий правительство РФ полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными. Инициативу внес госсовет Чувашии. "Проектом закона предлагается внести изменения в Федеральный закон №498-ФЗ, наделив правительство Российской Федерации полномочием по установлению порядка и критериев определения наличия или отсутствия у животного немотивированной агрессивности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Авторы проекта отмечают, что предложенные изменения будут способствовать снятию социальной напряженности в обществе при решении вопросов обращения с животными без владельцев.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/56/1552265649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23305333b2b875c79b985c7721aaf3f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными
В Госдуму внесли проект о критериях признания бродячих животных агрессивными
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В ГД внесен проект, наделяющий правительство РФ полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными.
Инициативу внес госсовет Чувашии.
"Проектом закона предлагается внести изменения в Федеральный закон №498-ФЗ, наделив правительство Российской Федерации полномочием по установлению порядка и критериев определения наличия или отсутствия у животного немотивированной агрессивности", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что предложенные изменения будут способствовать снятию социальной напряженности в обществе при решении вопросов обращения с животными без владельцев.