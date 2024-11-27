Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 27.11.2024 (обновлено: 18:43 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/gosduma-1986042512.html
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере - РИА Новости, 27.11.2024
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере
Снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, это сильно ощущается в сфере ВПК, заявил глава... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:00
2024-11-27T18:43
россия
олег морозов
владимир путин
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, это сильно ощущается в сфере ВПК, заявил глава комитета Госдумы по контролю, депутат от "Единой России, Олег Морозов во время правительственного часа в парламенте.По его словам, в последние десятилетия возник избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей. "Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК", — заявил Морозов.По словам Морозова, дефицит специалистов в военно-промышленном комплексе уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек.Парламентарий также обратил внимание на то, что многие профессии устаревают, трансформируются в новые, а образовательная система за этим не успевает.Ранее Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров и это нужно учитывать. По его словам, следует соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы.
https://ria.ru/20241126/proekt-1985884748.html
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b53b4c65497df140d5ec71df4d15e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, олег морозов, владимир путин, единая россия, госдума рф
Россия, Олег Морозов, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере

Депутат ГД Морозов сообщил о кадровом дефиците в 400 тыс человек в ВПК

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, это сильно ощущается в сфере ВПК, заявил глава комитета Госдумы по контролю, депутат от "Единой России, Олег Морозов во время правительственного часа в парламенте.
По его словам, в последние десятилетия возник избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей. "Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК", — заявил Морозов.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Госдума приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий
26 ноября, 21:23
По словам Морозова, дефицит специалистов в военно-промышленном комплексе уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек.
Парламентарий также обратил внимание на то, что многие профессии устаревают, трансформируются в новые, а образовательная система за этим не успевает.
Ранее Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров и это нужно учитывать. По его словам, следует соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных
26 ноября, 14:53
 
РоссияОлег МорозовВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала