https://ria.ru/20241127/gosduma-1986042512.html
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере - РИА Новости, 27.11.2024
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере
Снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, это сильно ощущается в сфере ВПК, заявил глава... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:00
2024-11-27T17:00
2024-11-27T18:43
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олег морозов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, это сильно ощущается в сфере ВПК, заявил глава комитета Госдумы по контролю, депутат от "Единой России, Олег Морозов во время правительственного часа в парламенте.По его словам, в последние десятилетия возник избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей. "Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК", — заявил Морозов.По словам Морозова, дефицит специалистов в военно-промышленном комплексе уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек.Парламентарий также обратил внимание на то, что многие профессии устаревают, трансформируются в новые, а образовательная система за этим не успевает.Ранее Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров и это нужно учитывать. По его словам, следует соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы.
https://ria.ru/20241126/proekt-1985884748.html
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html
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россия, олег морозов, владимир путин, единая россия, госдума рф
Россия, Олег Морозов, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере
Депутат ГД Морозов сообщил о кадровом дефиците в 400 тыс человек в ВПК