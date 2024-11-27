https://ria.ru/20241127/gosduma-1986042512.html

В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере

В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере - РИА Новости, 27.11.2024

В Госдуме заявили о кадровом дефиците в ключевой сфере

Снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, это сильно ощущается в сфере ВПК, заявил глава... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:00

2024-11-27T17:00

2024-11-27T18:43

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олег морозов

владимир путин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Снижение рождаемости и увеличение среднего возраста населения делают молодых специалистов дефицитным ресурсом, это сильно ощущается в сфере ВПК, заявил глава комитета Госдумы по контролю, депутат от "Единой России, Олег Морозов во время правительственного часа в парламенте.По его словам, в последние десятилетия возник избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей. "Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК", — заявил Морозов.По словам Морозова, дефицит специалистов в военно-промышленном комплексе уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек.Парламентарий также обратил внимание на то, что многие профессии устаревают, трансформируются в новые, а образовательная система за этим не успевает.Ранее Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что рынок труда в России, по прогнозам экспертов, в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров и это нужно учитывать. По его словам, следует соответствующим образом выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы.

https://ria.ru/20241126/proekt-1985884748.html

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html

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россия, олег морозов, владимир путин, единая россия, госдума рф