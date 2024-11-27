https://ria.ru/20241127/gosduma-1986034418.html

Госдума одобрила закон об ограничении доступа к информации в военное время

Госдума одобрила закон об ограничении доступа к информации в военное время - РИА Новости, 27.11.2024

Госдума одобрила закон об ограничении доступа к информации в военное время

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем (окончательном) чтении проект конституционного закона, разрешающего органам власти всех уровней, а... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:37

2024-11-27T16:37

2024-11-27T16:37

россия

госдума рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем (окончательном) чтении проект конституционного закона, разрешающего органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Законопроектом предлагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ. Также законопроектом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета РФ.

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html

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