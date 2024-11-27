https://ria.ru/20241127/gosavtoinspektsiya-1985868958.html

Госавтоинспекция сообщила о снижении числа погибших в ДТП детей

Госавтоинспекция сообщила о снижении числа погибших в ДТП детей - РИА Новости, 27.11.2024

Госавтоинспекция сообщила о снижении числа погибших в ДТП детей

Число погибших в автоавариях детей с начала 2024 года снизилось на 5,6% и составляет 489 человек, сообщили в Госавтоинспекции МВД России. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:00

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авто

общество

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МОСКВА, 27 ноября - РИА Новости. Число погибших в автоавариях детей с начала 2024 года снизилось на 5,6% и составляет 489 человек, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.С января по октябрь на российских дорогах зафиксировано 15,7 тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет.Раненых в ДТП несовершеннолетних за 10 месяцев, согласно статистике аварийности, — 17,2 тысячи. В российской Госавтоинспекции отметили, что около трети всех ДТП составляют автоаварии с несовершеннолетними пешеходами, в период с января по октябрь зафиксировано 5,9 тысячи таких ДТП. В них погиб 101 ребенок, 6 тысяч получили ранения.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года - с января по октябрь 2024 года - на 2% снизилось количество автоаварий с детьми, которые произошли на пешеходных переходах. Для сохранения тенденции снижения аварийности в своей работе Госавтоинспекция делает акцент на профилактических мероприятиях: их проводят в образовательных организациях, торгово-развлекательных центрах, многофункциональных зонах отдыха и сервисах на автотрассах, у пешеходных переходов в разных форматах — это акции, флешмобы, беседы с водителями транспортных средств и прочее."Крайне важно, чтобы работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма носила комплексный характер. Принципиальная роль при этом не только у сотрудников Госавтоинспекции и педагогов, но и у родителей, которые должны всегда оставаться примером поведения на дороге для своих детей, быть законопослушными водителями и пешеходами", — объяснил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности пешеходов, прежде всего несовершеннолетних, важно не забывать использовать световозвращающие элементы, особенно в осенне-зимний период. В условиях плохой видимости они помогут водителям распознать пешего участника дорожного движения с расстояния от 150 до 350 метров. При этом большое значение имеет место размещения таких элементов: эффективнее всего "работать" они будут на груди, спине и по одному с каждого бока, лучше всего – на рукавах одежды.С января по октябрь 2024 года в ДТП погибли 297 детей-пассажиров. Основную часть аварий спровоцировали нарушения правил дорожного движения взрослыми, в том числе касающиеся перевозки несовершеннолетних пассажиров.Необходимо осуществлять перевозку детей в строгом соответствии с действующими правилами безопасности и помнить, что жизнь и здоровье юных пассажиров целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения автомобилистов на дороге. Водители должны отказаться от опасных маневров и выбирать безопасную скорость движения. Автовладельцев призывают быть внимательными и не отвлекаться за рулем, контролируя дорожную ситуацию.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20241125/yuid-1985646225.html

https://ria.ru/20240923/gosavtoinspektsiya-1973126155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дтп, дети, авто, общество