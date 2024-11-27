https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html
В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества
В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 27.11.2024
В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества
Порядка 80 тысяч человек в Горловке остаются без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Юнион", отрывок которого опубликовал в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:12
2024-11-27T23:12
2024-11-27T23:12
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 80 тысяч человек в Горловке остаются без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Юнион", отрывок которого опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за ежедневных обстрелов ВСУ в Горловке без света оставались более 63 тысячи человек. "Упало число людей без электроэнергии до 4 тысяч точек учета, то есть это порядка 80 тысяч человек. Было порядка 100 (тысяч человек - ред.) в пик", - рассказал Приходько. Он добавил, что ситуация с восстановлением не комментируется, потому что "как только мы открываем рот - через два-три часа или в течение суток туда прилетает". Приходько также подчеркнул, что в Горловке проводится комплексная работа при поддержке всей Российской Федерацией с участием "Россетей" и спецслужб. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116409.html
https://ria.ru/20241120/pushilin-1984834761.html
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В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества
Мэр Горловки Приходько заявил, что около 80 тысяч человек остаются без света