https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html

В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества

В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 27.11.2024

В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества

Порядка 80 тысяч человек в Горловке остаются без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Юнион", отрывок которого опубликовал в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:12

2024-11-27T23:12

2024-11-27T23:12

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

россети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40745/11/407451150_0:159:2943:1814_1920x0_80_0_0_9befbcc5f0e70403ada3e9b78d38787f.jpg

ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 80 тысяч человек в Горловке остаются без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Юнион", отрывок которого опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за ежедневных обстрелов ВСУ в Горловке без света оставались более 63 тысячи человек. "Упало число людей без электроэнергии до 4 тысяч точек учета, то есть это порядка 80 тысяч человек. Было порядка 100 (тысяч человек - ред.) в пик", - рассказал Приходько. Он добавил, что ситуация с восстановлением не комментируется, потому что "как только мы открываем рот - через два-три часа или в течение суток туда прилетает". Приходько также подчеркнул, что в Горловке проводится комплексная работа при поддержке всей Российской Федерацией с участием "Россетей" и спецслужб. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116409.html

https://ria.ru/20241120/pushilin-1984834761.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, россети, стирол, россия, украина