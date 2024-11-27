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В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html
В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества
В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества - РИА Новости, 27.11.2024
В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества
Порядка 80 тысяч человек в Горловке остаются без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Юнион", отрывок которого опубликовал в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:12
2024-11-27T23:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
россети
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 80 тысяч человек в Горловке остаются без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Юнион", отрывок которого опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за ежедневных обстрелов ВСУ в Горловке без света оставались более 63 тысячи человек. "Упало число людей без электроэнергии до 4 тысяч точек учета, то есть это порядка 80 тысяч человек. Было порядка 100 (тысяч человек - ред.) в пик", - рассказал Приходько. Он добавил, что ситуация с восстановлением не комментируется, потому что "как только мы открываем рот - через два-три часа или в течение суток туда прилетает". Приходько также подчеркнул, что в Горловке проводится комплексная работа при поддержке всей Российской Федерацией с участием "Россетей" и спецслужб. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116409.html
https://ria.ru/20241120/pushilin-1984834761.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, россети, стирол, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россети, Стирол, Россия, Украина
В Горловке около 80 тысяч человек остаются без электричества

Мэр Горловки Приходько заявил, что около 80 тысяч человек остаются без света

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЛампа
Лампа - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 80 тысяч человек в Горловке остаются без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько в эфире телеканала "Юнион", отрывок которого опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за ежедневных обстрелов ВСУ в Горловке без света оставались более 63 тысячи человек.
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"Упало число людей без электроэнергии до 4 тысяч точек учета, то есть это порядка 80 тысяч человек. Было порядка 100 (тысяч человек - ред.) в пик", - рассказал Приходько.
Он добавил, что ситуация с восстановлением не комментируется, потому что "как только мы открываем рот - через два-три часа или в течение суток туда прилетает". Приходько также подчеркнул, что в Горловке проводится комплексная работа при поддержке всей Российской Федерацией с участием "Россетей" и спецслужб.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссетиСтиролРоссияУкраина
 
 
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