https://ria.ru/20241127/germaniya-1986022679.html
В МИД Германии прокомментировали закрытие бюро Первого канала
В МИД Германии прокомментировали закрытие бюро Первого канала - РИА Новости, 27.11.2024
В МИД Германии прокомментировали закрытие бюро Первого канала
Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:48
2024-11-27T15:48
2024-11-27T16:30
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БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне, заявил официальный представитель МИД страны Кристиан Вагнер."Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала. Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии", - заявил он журналистам на брифинге кабмина.Вагнер пояснил, что ряд других российских журналистов также аккредитованы в Германии, и санкции Евросоюза распространяются лишь на вещание в ЕС, которое запрещено для ряда телеканалов и СМИ, но не на работу в принципе."Я могу лишь предположить, что (ситуация с Первым каналом - ред.) связана с законными положениями по нахождению в стране", - добавил он.Вагнер подчеркнул, что МИД ФРГ осуждает меры по высылке журналистов ARD, которые РФ приняла в качестве зеркальных мер в ответ на предполагаемое закрытие корпункта Первого канала в ФРГ. Присутствующий на брифинге представитель МВД страны, в свою очередь, не смог сообщить никаких подробностей о предполагаемой высылке российских журналистов.Ранее ведущая канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря.
https://ria.ru/20241127/zakharova-1986023692.html
https://ria.ru/20241127/pervyykanal-1985960643.html
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в мире, германия, берлин (город), россия, евросоюз, ard
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Евросоюз, ARD
В МИД Германии прокомментировали закрытие бюро Первого канала
Вагнер: Германия не предпринимала мер по закрытию бюро Первого канала в Берлине
БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне, заявил официальный представитель МИД страны Кристиан Вагнер.
"Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала. Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии", - заявил он журналистам на брифинге кабмина.
Вагнер пояснил, что ряд других российских журналистов также аккредитованы в Германии
, и санкции Евросоюза распространяются лишь на вещание в ЕС
, которое запрещено для ряда телеканалов и СМИ, но не на работу в принципе.
"Я могу лишь предположить, что (ситуация с Первым каналом - ред.) связана с законными положениями по нахождению в стране", - добавил он.
Вагнер подчеркнул, что МИД ФРГ осуждает меры по высылке журналистов ARD
, которые РФ
приняла в качестве зеркальных мер в ответ на предполагаемое закрытие корпункта Первого канала в ФРГ. Присутствующий на брифинге представитель МВД страны, в свою очередь, не смог сообщить никаких подробностей о предполагаемой высылке российских журналистов.
Ранее ведущая канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря.