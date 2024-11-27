https://ria.ru/20241127/germanija-1986000859.html

В Германии рассказали о желании украинских беженцев остаться в стране

В Германии рассказали о желании украинских беженцев остаться в стране - РИА Новости, 27.11.2024

В Германии рассказали о желании украинских беженцев остаться в стране

Большинство украинских беженцев хочет остаться в Германии, заявил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:49

2024-11-27T14:49

2024-11-27T14:49

в мире

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Большинство украинских беженцев хочет остаться в Германии, заявил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт. "Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65%) заявляет: "Мы останемся здесь. Мы освоимся", - приводит его слова газета Tagesspiegel. В одном только Берлине сейчас находятся около 50-60 тысяч жителей Украины, сообщает Tagesspiegel. Год назад обосноваться в Германии планировали 44% украинских беженцев, опрошенных тогда немецким исследовательским Институтом по изучению рынка труда и профессий (IAB). "Мы видим, как меняется картина. Это также заметно по растущему спросу на курсы немецкого языка", - рассказал Зиберт. По его словам, украинские беженцы все больше заинтересованы в трудоустройстве и ищут работу. В Германии беженцы из Украины имеют особый статус, говорится в материале газеты. Они имеют доступ к системе здравоохранения, могут устраиваться на работу или получать пособие по безработице. По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице. Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий. В октябре правительство Германии приняло решение ужесточить правила получения пособия по безработице. Нарушителям, в том числе украинским беженцам, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. Если это решение будет согласовано в бундестаге, оно начнет действовать с 1 января 2025 года. Тем, кто отказывается от трудоустройства без уважительной причины или трудоустроен неофициально, сократят пособие на 30%. Ранее сообщалось, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась, центры занятости Германии за 2023 год не смогли устроить на работу ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс.

https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html

https://ria.ru/20241101/germaniya-1981379961.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978092111.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия