https://ria.ru/20241127/germanija-1986000859.html
В Германии рассказали о желании украинских беженцев остаться в стране
В Германии рассказали о желании украинских беженцев остаться в стране - РИА Новости, 27.11.2024
В Германии рассказали о желании украинских беженцев остаться в стране
Большинство украинских беженцев хочет остаться в Германии, заявил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:49
2024-11-27T14:49
2024-11-27T14:49
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германия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Большинство украинских беженцев хочет остаться в Германии, заявил глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт. "Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65%) заявляет: "Мы останемся здесь. Мы освоимся", - приводит его слова газета Tagesspiegel. В одном только Берлине сейчас находятся около 50-60 тысяч жителей Украины, сообщает Tagesspiegel. Год назад обосноваться в Германии планировали 44% украинских беженцев, опрошенных тогда немецким исследовательским Институтом по изучению рынка труда и профессий (IAB). "Мы видим, как меняется картина. Это также заметно по растущему спросу на курсы немецкого языка", - рассказал Зиберт. По его словам, украинские беженцы все больше заинтересованы в трудоустройстве и ищут работу. В Германии беженцы из Украины имеют особый статус, говорится в материале газеты. Они имеют доступ к системе здравоохранения, могут устраиваться на работу или получать пособие по безработице. По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице. Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий. В октябре правительство Германии приняло решение ужесточить правила получения пособия по безработице. Нарушителям, в том числе украинским беженцам, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. Если это решение будет согласовано в бундестаге, оно начнет действовать с 1 января 2025 года. Тем, кто отказывается от трудоустройства без уважительной причины или трудоустроен неофициально, сократят пособие на 30%. Ранее сообщалось, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась, центры занятости Германии за 2023 год не смогли устроить на работу ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс.
https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html
https://ria.ru/20241101/germaniya-1981379961.html
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в мире, германия
В Германии рассказали о желании украинских беженцев остаться в стране
Зиберт заявил, что 65% украинских беженцев хотят остаться в Германии
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Большинство украинских беженцев хочет остаться в Германии, заявил
глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт.
"Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65%) заявляет: "Мы останемся здесь. Мы освоимся", - приводит его слова газета Tagesspiegel.
В одном только Берлине сейчас находятся около 50-60 тысяч жителей Украины, сообщает Tagesspiegel.
Год назад обосноваться в Германии планировали 44% украинских беженцев, опрошенных тогда немецким исследовательским Институтом по изучению рынка труда и профессий (IAB).
"Мы видим, как меняется картина. Это также заметно по растущему спросу на курсы немецкого языка", - рассказал Зиберт. По его словам, украинские беженцы все больше заинтересованы в трудоустройстве и ищут работу.
В Германии беженцы из Украины имеют особый статус, говорится в материале газеты. Они имеют доступ к системе здравоохранения, могут устраиваться на работу или получать пособие по безработице.
По данным правительства ФРГ, по состоянию на август 2024 года в стране проживали около 1,3 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них лишь 266 тысяч человек работали, еще около 100 тысяч занимались на языковых и интеграционных курсах. При этом, согласно статистическим данным, 717 тысяч украинцев получали пособие по безработице.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий.
В октябре правительство Германии
приняло решение ужесточить правила получения пособия по безработице. Нарушителям, в том числе украинским беженцам, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. Если это решение будет согласовано в бундестаге, оно начнет действовать с 1 января 2025 года. Тем, кто отказывается от трудоустройства без уважительной причины или трудоустроен неофициально, сократят пособие на 30%.
Ранее сообщалось, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась, центры занятости Германии за 2023 год не смогли устроить на работу ни одного украинца, прошедшего интеграционный курс.