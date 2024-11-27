https://ria.ru/20241127/germanija-1985944448.html

В Германии закроют бюро Первого канала

В Германии закроют бюро Первого канала - РИА Новости, 27.11.2024

В Германии закроют бюро Первого канала

Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сообщила в эфире ведущая Валерия Кораблева. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:44

2024-11-27T10:44

2024-11-27T11:04

в мире

германия

украина

иван благой

дмитрий волков

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сообщила в эфире ведущая Валерия Кораблева."Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала. Вот она, свобода слова по-европейски. Говорить можно, но только то, что укладывается в принятый на Западе политический курс", — сказала она.Как подчеркнула Кораблева, журналисты телеканала действовали по иному принципу и рассказывали, что в реальности происходит на Украине и какими махинациями занимается правящая элита ФРГ. "Немецкая бюрократическая машина родила документ для нас обоих — оператора и корреспондента. Его получение зафиксировано во вторник. В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной Республики Германия", — рассказал в эфире сам Благой.Ведущая назвала решение властей Германии "наказанием за правду и профессионализм".

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971470535.html

германия

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в мире, германия, украина, иван благой, дмитрий волков, первый канал (телеканал)