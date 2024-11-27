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В Германии закроют бюро Первого канала - РИА Новости, 27.11.2024
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10:44 27.11.2024 (обновлено: 11:04 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/germanija-1985944448.html
В Германии закроют бюро Первого канала
В Германии закроют бюро Первого канала - РИА Новости, 27.11.2024
В Германии закроют бюро Первого канала
Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сообщила в эфире ведущая Валерия Кораблева. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:44
2024-11-27T11:04
в мире
германия
украина
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дмитрий волков
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сообщила в эфире ведущая Валерия Кораблева."Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала. Вот она, свобода слова по-европейски. Говорить можно, но только то, что укладывается в принятый на Западе политический курс", — сказала она.Как подчеркнула Кораблева, журналисты телеканала действовали по иному принципу и рассказывали, что в реальности происходит на Украине и какими махинациями занимается правящая элита ФРГ. "Немецкая бюрократическая машина родила документ для нас обоих — оператора и корреспондента. Его получение зафиксировано во вторник. В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной Республики Германия", — рассказал в эфире сам Благой.Ведущая назвала решение властей Германии "наказанием за правду и профессионализм".
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в мире, германия, украина, иван благой, дмитрий волков, первый канал (телеканал)
В мире, Германия, Украина, Иван Благой, Дмитрий Волков, Первый канал (телеканал)
В Германии закроют бюро Первого канала

Первый канал закроет немецкое бюро по требованию Германии

© РИА Новости / Григорий СысоевЛоготип Первого канала
Логотип Первого канала - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Логотип Первого канала. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сообщила в эфире ведущая Валерия Кораблева.
"Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала. Вот она, свобода слова по-европейски. Говорить можно, но только то, что укладывается в принятый на Западе политический курс", — сказала она.
Как подчеркнула Кораблева, журналисты телеканала действовали по иному принципу и рассказывали, что в реальности происходит на Украине и какими махинациями занимается правящая элита ФРГ.
"Немецкая бюрократическая машина родила документ для нас обоих — оператора и корреспондента. Его получение зафиксировано во вторник. В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной Республики Германия", — рассказал в эфире сам Благой.
Ведущая назвала решение властей Германии "наказанием за правду и профессионализм".
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В миреГерманияУкраинаИван БлагойДмитрий ВолковПервый канал (телеканал)
 
 
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