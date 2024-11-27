https://ria.ru/20241127/germanija-1985944448.html
В Германии закроют бюро Первого канала
В Германии закроют бюро Первого канала - РИА Новости, 27.11.2024
В Германии закроют бюро Первого канала
Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сообщила в эфире ведущая Валерия Кораблева. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:44
2024-11-27T10:44
2024-11-27T11:04
в мире
германия
украина
иван благой
дмитрий волков
первый канал (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949202761_0:0:3491:1965_1920x0_80_0_0_26adbfbc275eb2e753a1c353550b99f2.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сообщила в эфире ведущая Валерия Кораблева."Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала. Вот она, свобода слова по-европейски. Говорить можно, но только то, что укладывается в принятый на Западе политический курс", — сказала она.Как подчеркнула Кораблева, журналисты телеканала действовали по иному принципу и рассказывали, что в реальности происходит на Украине и какими махинациями занимается правящая элита ФРГ. "Немецкая бюрократическая машина родила документ для нас обоих — оператора и корреспондента. Его получение зафиксировано во вторник. В первой половине декабря Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Решение мотивировано интересами политики безопасности Федеративной Республики Германия", — рассказал в эфире сам Благой.Ведущая назвала решение властей Германии "наказанием за правду и профессионализм".
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971470535.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949202761_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d856671273706bcfe9dc07c9a66ca04a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, иван благой, дмитрий волков, первый канал (телеканал)
В мире, Германия, Украина, Иван Благой, Дмитрий Волков, Первый канал (телеканал)
В Германии закроют бюро Первого канала
Первый канал закроет немецкое бюро по требованию Германии